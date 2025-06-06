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Зеленский: рф ищет, как еще затянуть войну

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Президент Зеленский заявил, что россия пытается затянуть войну против Украины. Он подчеркнул необходимость давления, чтобы заставить россию искать мир.

Зеленский: рф ищет, как еще затянуть войну

россияне ищут, как еще затянуть полномасштабную войну, которую они начали против Украины. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на III Международном саммите городов и регионов, передает УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул, что нужно давление, чтобы россия начала искать мира.

Сейчас они ищут, как еще затянуть эту войну. На мой взгляд, то, что они делают, они торгуются за это. Они должны чувствовать, что мир нужен

- заявил Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявлял, что российский диктатор владимир путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то "ответы". Каждой новой отсрочкой дипломатии россия показывает средний палец всему миру.

4 июня Президент США Дональд Трамп заявил, что провел разговор с российским диктатором владимиром путиным. По словам американского лидера, "это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру".

"Я с Украиной": Трамп сделал заявление в Белом доме05.06.25, 19:44 • 39248 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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