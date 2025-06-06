Зеленский: рф ищет, как еще затянуть войну

россияне ищут, как еще затянуть полномасштабную войну, которую они начали против Украины. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на III Международном саммите городов и регионов, передает УНН.

Зеленский подчеркнул, что нужно давление, чтобы россия начала искать мира.

Сейчас они ищут, как еще затянуть эту войну. На мой взгляд, то, что они делают, они торгуются за это. Они должны чувствовать, что мир нужен