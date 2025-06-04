росія показує середній палець усьому світові: Зеленський відреагував заяви путіна про підготовку "відповідей" Україні

російський диктатор володимир путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь "відповіді". Кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Багато хто говорив із росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь "відповіді". Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії росія показує середній палець усьому світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на росію. Хоча це росія повинна шукати миру. Це в них там, у москві, мають відчувати, що війна має свою ціну – велику ціну, і найвищу саме для агресора

путін у розмові із Трампом пригрозив відповіддю за удари по російських аеродромах

За словами Президента, якщо світ слабко реагує на погрози від путіна, то він це сприймає як готовність світу заплющити очі на його дії. Коли він не відчуває сили та тиску, а відчуває слабкість, він завжди вчиняє нові злочини. Він розцінює таке ставлення як мовчазний дозвіл – дозвіл на нові звірства, нові удари, нові вбивства.

Тому ми в Україні так вдячні всім у світі, хто намагається зупинити війну і російські удари. Усім, хто каже вбивці, що той отримає заслужене покарання. Усім, хто каже, що російські ракети і бомби повинні перестати забирати життя людей

За його словами, росія має повернути мир.

І саме сьогодні, у День памʼяті українських дітей, загиблих через російську агресію, ми нагадуємо факти сильним світу цього. І якщо сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють із ним відповідальність. А якщо вони хочуть, але не можуть його зупинити, путін більше не вважатиме їх сильними