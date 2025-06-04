россия показывает средний палец всему миру: Зеленский отреагировал на заявления путина о подготовке "ответов" Украине

российский диктатор владимир путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то "ответы". Каждой новой отсрочкой дипломатии россия показывает средний палец всему миру. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Многие говорили с россией и на разных уровнях. Никакие разговоры не привели не только к надежному миру, но и даже к остановке войны. К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то "ответы". Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии россия показывает средний палец всему миру. Всем, кто не хочет усиливать давление на россию. Хотя это россия должна искать мира. Это у них там, в москве, должны чувствовать, что война имеет свою цену – большую цену, и самую высокую именно для агрессора

путин в разговоре с Трампом пригрозил ответом за удары по российским аэродромам

По словам Президента, если мир слабо реагирует на угрозы от путина, то он это воспринимает как готовность мира закрыть глаза на его действия. Когда он не чувствует силы и давления, а чувствует слабость, он всегда совершает новые преступления. Он расценивает такое отношение как молчаливое разрешение – разрешение на новые зверства, новые удары, новые убийства.

Поэтому мы в Украине так благодарны всем в мире, кто пытается остановить войну и российские удары. Всем, кто говорит убийце, что тот получит заслуженное наказание. Всем, кто говорит, что российские ракеты и бомбы должны перестать забирать жизни людей

По его словам, россия должна вернуть мир.

И именно сегодня, в День памяти украинских детей, погибших из-за российской агрессии, мы напоминаем факты сильным мира сего. И если сильные не останавливают путина, это означает, что они разделяют с ним ответственность. А если они хотят, но не могут его остановить, путин больше не будет считать их сильными