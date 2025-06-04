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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
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Окупанти випустили по Україні 11200 "шахедів" та понад 700 ракет за пів року - Зеленський

Київ • УНН

 • 316 перегляди

З початку року росіяни використали проти України майже 11200 "шахедів" та понад 700 ракет, включно з балістичними. Зеленський наголосив на свідомому темпі ударів з боку рф.

Окупанти випустили по Україні 11200 "шахедів" та понад 700 ракет за пів року - Зеленський

Від початку цього року російська армія завдала по Україні ударів із застосуванням майже 11 200 "шахедів" та більш ніж 700 ракет, зокрема балістичних. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Факти – річ уперта. Від початку цього року російська армія завдала по Україні ударів із застосуванням майже 27 700 авіабомб, майже 11 200 "шахедів" та майже 9000 ударних безпілотників інших типів, а також більш ніж 700 ракет, зокрема балістичних. Це менш ніж за пів року 

- повідомив Зеленський.

За його словами, такий темп російських ударів, і вони в Росії взяли саме такий темп абсолютно свідомо з перших днів повномасштабної війни. Росія перебудувала свій державний, суспільний та економічний устрій заради можливості безкарно і масово вбивати людей в інших країнах.

Багато хто говорив із росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь "відповіді" 

- резюмував Глава держави.

"Не призведе до негайного миру": Трамп заявив, що понад годину говорив із путіним про Україну та Іран04.06.25, 19:52 • 15750 переглядiв

Раніше

російський диктатор володимир путін у розмові із президентом США рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на російські аеродроми.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Шахед-136
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
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