Окупанти випустили по Україні 11200 "шахедів" та понад 700 ракет за пів року - Зеленський

Від початку цього року російська армія завдала по Україні ударів із застосуванням майже 11 200 "шахедів" та більш ніж 700 ракет, зокрема балістичних. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Факти – річ уперта. Від початку цього року російська армія завдала по Україні ударів із застосуванням майже 27 700 авіабомб, майже 11 200 "шахедів" та майже 9000 ударних безпілотників інших типів, а також більш ніж 700 ракет, зокрема балістичних. Це менш ніж за пів року

За його словами, такий темп російських ударів, і вони в Росії взяли саме такий темп абсолютно свідомо з перших днів повномасштабної війни. Росія перебудувала свій державний, суспільний та економічний устрій заради можливості безкарно і масово вбивати людей в інших країнах.

Багато хто говорив із росією і на різних рівнях. Жодні розмови не привели не тільки до надійного миру, але й навіть до зупинки війни. На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь "відповіді"