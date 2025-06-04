Оккупанты выпустили по Украине 11200 "шахедов" и более 700 ракет за полгода – Зеленский

С начала этого года российская армия нанесла по Украине удары с применением почти 11 200 "шахедов" и более 700 ракет, в том числе баллистических. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Факты – вещь упрямая. С начала этого года российская армия нанесла по Украине удары с применением почти 27 700 авиабомб, почти 11 200 "шахедов" и почти 9000 ударных беспилотников других типов, а также более 700 ракет, в том числе баллистических. Это менее чем за полгода

По его словам, такой темп российских ударов, и они в России взяли именно такой темп абсолютно сознательно с первых дней полномасштабной войны. Россия перестроила свой государственный, общественный и экономический строй ради возможности безнаказанно и массово убивать людей в других странах.

Многие говорили с россией и на разных уровнях. Никакие разговоры не привели не только к надежному миру, но и даже к остановке войны. К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то "ответы"