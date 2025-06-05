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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
16:58 • 2994 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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Нью-Йорк Таймс

"Я с Украиной": Трамп сделал заявление в Белом доме

Киев • УНН

 • 9972 просмотра

Президент США Дональд Трамп заверил в поддержке Украины и подчеркнул важность прекращения войны. Он подписал соглашение с Украиной и выступает за мир.

"Я с Украиной": Трамп сделал заявление в Белом доме

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме заверил в поддержке Украины, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Я с Украиной", – заявляет Трамп на брифинге с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Трампа спросили, продолжит ли он поддерживать Украину.

"Да, я с Украиной. Мы только что подписали большое соглашение с Украиной ...Вы знаете, за что я выступаю, за прекращение убийств, на самом деле, вот за что я выступаю, за войну, которая никогда бы не началась, никогда не должна была начинаться", - добавил президент США.

Напомним

Как сообщал УНН, Дональд Трамп открыт для переговоров с путиным и Зеленским при условии их совместного участия. Турция инициирует саммит с участием лидеров Украины, рф и США.

Канцлер Фридрих Мерц подтвердил возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Хранитель
Белый дом
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Турция
Владимир Зеленский
Украина
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