"Я с Украиной": Трамп сделал заявление в Белом доме

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме заверил в поддержке Украины, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Я с Украиной", – заявляет Трамп на брифинге с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Трампа спросили, продолжит ли он поддерживать Украину.

"Да, я с Украиной. Мы только что подписали большое соглашение с Украиной ...Вы знаете, за что я выступаю, за прекращение убийств, на самом деле, вот за что я выступаю, за войну, которая никогда бы не началась, никогда не должна была начинаться", - добавил президент США.

Напомним

Как сообщал УНН, Дональд Трамп открыт для переговоров с путиным и Зеленским при условии их совместного участия. Турция инициирует саммит с участием лидеров Украины, рф и США.

Канцлер Фридрих Мерц подтвердил возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus.