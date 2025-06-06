Зеленский может встретиться с Трампом на полях саммита G7 - Ермак

Визит украинской делегации в США был подготовкой встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Канаде на полях саммита G7. Об этом заявил Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в эфире телемарафона, передает УНН.

Наш визит был подготовкой в том числе к, я думаю, что встречи между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Трампом на полях встречи G7 в Канаде, которая состоится уже через 10 дней. Это был один из важных шагов по подготовке этого разговора. Есть четкое понимание в Конгрессе. Без Конгресса это невозможно сделать. Именно поэтому это были встречи с ведущими руководителями ведущих комитетов и в Сенате, и в Палате представителей - сказал Ермак.

В Гааге организаторы саммита попытаются не допустить встречи Трампа и Зеленского – Reuters

Детали

Он отметил, что есть понимание у конгрессменов и желание двигаться вперед и по их участию, и по поставкам, и обеспечению Украины всем необходимым.

Напомним

В 50-ю годовщину саммита G7 президентство в Группе Семи берет Канада. Соответственно, и встречи лидеров блока будут проходить на территории этой страны. Саммит, запланированный на 15-17 июня, пройдет в западной провинции Канады – Альберте.