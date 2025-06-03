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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
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Нові санкції ЄС проти росії навряд чи будуть готові до саміту G7 - EUobserver

Київ • УНН

 • 722 перегляди

Попри заклик США до скоординованих дій, новий пакет санкцій ЄС проти росії, ймовірно, не буде готовий до саміту G7. Угорщина може заблокувати деякі пропозиції.

Нові санкції ЄС проти росії навряд чи будуть готові до саміту G7 - EUobserver

Наступний раунд санкцій ЄС проти росії навряд чи буде готовий до саміту G7, попри заклик США до скоординованих дій, з посиланням на джерела повідомляє EUobserver, пише УНН.

Деталі

Чотири дипломати ЄС у розмові з EUobserver у понеділок ,2 червня, охолодили запал сенаторів США, які заявили, що "до саміту G7 ми сподіваємося запровадити [нові] санкції - у координації з Європою".

Саміт G7 відбудеться в Альберті у Канаді 16 червня, і у ньому візьмуть участь ЄС, США, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Канада та Японія.

Сенат США має намір ухвалити новий законопроект про санкції наступного тижня, щоб обмежити експорт нафти та урану з росії, тоді як Єврокомісія вже розробляє пропозицію щодо 18-го пакету санкцій ЄС.

Американські сенатори, які підтримують санкції, Ліндсі Грем (з Республіканської партії президента США Дональда Трампа) та Річард Блюменталь (з опозиційної Демократичної партії) відвідали Францію та Німеччину у ці вихідні, щоб підштовхнути своїх союзників із ЄС.

"Ми всі погодилися, що якщо Китай та Індія припинять купувати дешеву російську нафту, воєнна машина путіна зупиниться", - заявили сенатори у спільній заяві після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі в неділю.

Грем також зустрівся з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Берліні у понеділок, яка заявила у своєму виступі: "ЄС готує свій 18-й пакет жорстких санкцій, націлених на енергетичні доходи росії, включаючи інфраструктуру Nord Stream, банківський сектор росії та зниження стелі цін на нафту".

"Ці кроки, зроблені спільно з заходами США, різко збільшать спільний вплив наших санкцій", - додала вона.

Nord Stream - це російсько-німецький газопровід, який був закритий після того, як путін вторгся в Україну в 2022 році.

Стеля цін на нафту - це заборона на рівні G7 на купівлю російської нафти за ринковими цінами вищими за 60 доларів за барель.

Фон дер Ляєн вітала ініціативу Сенату США, яка запевнила західних союзників Трампа в тому, що він, як і раніше, на їхньому боці у війні в Україні.

Грем і Блюменталь також заявили, що 82 зі 100 сенаторів підтримують їхні заходи.

І вони висловили сумнів, що новий раунд мирних переговорів між росією та Україною, який також відбувся у Стамбулі у понеділок, змінить думку путіна щодо продовження війни. "На жаль, ми вважаємо, що зустріч у понеділок призведе до ще однієї вимоги з боку росії, яка буде нереалістичною", - заявили вони у своїй заяві в неділю.

Але, незважаючи на все це, колеса інституцій ЄС у Брюсселі обертаються повільніше, ніж у Вашингтоні, пише видання.

Ми навіть не отримали юридичних текстів для 18-го пакета, тому угода за два тижні [для G7] здається дуже амбітною

- сказав один дипломат ЄС.

Дипломат з іншої держави ЄС сказав, що 18 пакет, швидше за все, буде готовий до "кінця червня", якраз до останніх зустрічей міністрів закордонних справ та лідерів ЄС перед літніми канікулами.

Третій дипломат сказав: "Я думаю, що це можна здійснити [для G7], але я б поставив на саміт ЄС [наприкінці червня]".

Четвертий дипломат сказав: "Залежить від змісту пакета, але [16 червня] здається амбітним".

Посли ЄС обговорять тиск США і реакцію ЄС на закритій зустрічі в Брюсселі в середу.

Зауваження фон дер Ляєн щодо націлювання на "енергетичні доходи росії" можуть призвести до пропозицій припинити закупівлю країнами ЄС скрапленого природного газу (СПГ) путіна на суму 7 млрд євро на рік.

Але дружня кремлю Угорщина в минулому накладала вето на цю та інші ідеї, що призводило до затримок і робило ще менш ймовірним, що ЄС зможе вкластися у термін G7.

Тим часом, законопроект Грема-Блюменталя може також спричинити головний біль у інших країн ЄС, якщо буде ухвалено у його нинішньому вигляді.

Законопроект передбачає "нищівні" мита США у 500 відсотків на весь імпорт від покупців російської нафти, газу чи урану.

Він покликаний ударити по Китаю та Індії, основним енергетичним клієнтам путіна, але може також ударити по Угорщині та Словаччині, які, як і раніше, купують російську нафту.

Він може завдати збитків Бельгії, Болгарії, Франції, Греції, Італії, Нідерландам, Португалії та Іспанії, які купують російський газ.

І він може поставити Чехію і Фінляндію під приціл США через їх закупівлі російського ядерного палива.

Соратник Президента США сенатор Грем домагається запровадження нових санкцій проти рф до саміту G702.06.25, 04:23 • 4078 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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