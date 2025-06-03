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Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия
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Новые санкции ЕС против россии вряд ли будут готовы к саммиту G7 - EUobserver

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Несмотря на призыв США к скоординированным действиям, новый пакет санкций ЕС против россии, вероятно, не будет готов к саммиту G7. Венгрия может заблокировать некоторые предложения.

Новые санкции ЕС против россии вряд ли будут готовы к саммиту G7 - EUobserver

Следующий раунд санкций ЕС против россии вряд ли будет готов к саммиту G7, несмотря на призыв США к скоординированным действиям, со ссылкой на источники сообщает EUobserver, пишет УНН.

Детали

Четыре дипломата ЕС в разговоре с EUobserver в понедельник, 2 июня, охладили пыл сенаторов США, которые заявили, что "до саммита G7 мы надеемся ввести [новые] санкции - в координации с Европой".

Саммит G7 состоится в Альберте в Канаде 16 июня, и в нем примут участие ЕС, США, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и Япония.

Сенат США намерен принять новый законопроект о санкциях на следующей неделе, чтобы ограничить экспорт нефти и урана из россии, в то время как Еврокомиссия уже разрабатывает предложение по 18-му пакету санкций ЕС.

Американские сенаторы, поддерживающие санкции, Линдси Грэм (из Республиканской партии президента США Дональда Трампа) и Ричард Блюменталь (из оппозиционной Демократической партии) посетили Францию и Германию в эти выходные, чтобы подтолкнуть своих союзников из ЕС.

"Мы все согласились, что если Китай и Индия прекратят покупать дешевую российскую нефть, военная машина путина остановится", - заявили сенаторы в совместном заявлении после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в воскресенье.

Грэм также встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Берлине в понедельник, которая заявила в своем выступлении: "ЕС готовит свой 18-й пакет жестких санкций, нацеленных на энергетические доходы россии, включая инфраструктуру Nord Stream, банковский сектор россии и снижение потолка цен на нефть".

"Эти шаги, предпринятые совместно с мерами США, резко увеличат совместное влияние наших санкций", - добавила она.

Nord Stream - это российско-германский газопровод, который был закрыт после того, как путин вторгся в Украину в 2022 году.

Потолок цен на нефть - это запрет на уровне G7 на покупку российской нефти по рыночным ценам выше 60 долларов за баррель.

Фон дер Ляйен приветствовала инициативу Сената США, которая заверила западных союзников Трампа в том, что он, как и прежде, на их стороне в войне в Украине.

Грэм и Блюменталь также заявили, что 82 из 100 сенаторов поддерживают их меры.

И они выразили сомнение, что новый раунд мирных переговоров между россией и Украиной, который также состоялся в Стамбуле в понедельник, изменит мнение путина о продолжении войны. "К сожалению, мы считаем, что встреча в понедельник приведет к еще одному требованию со стороны россии, которое будет нереалистичным", - заявили они в своем заявлении в воскресенье.

Но, несмотря на все это, колеса институтов ЕС в Брюсселе вращаются медленнее, чем в Вашингтоне, пишет издание.

Мы даже не получили юридических текстов для 18-го пакета, поэтому соглашение за две недели [для G7] кажется очень амбициозным

- сказал один дипломат ЕС.

Дипломат из другого государства ЕС сказал, что 18 пакет, скорее всего, будет готов к "концу июня", как раз до последних встреч министров иностранных дел и лидеров ЕС перед летними каникулами.

Третий дипломат сказал: "Я думаю, что это можно осуществить [для G7], но я бы поставил на саммит ЕС [в конце июня]".

Четвертый дипломат сказал: "Зависит от содержания пакета, но [16 июня] кажется амбициозным".

Послы ЕС обсудят давление США и реакцию ЕС на закрытой встрече в Брюсселе в среду.

Замечания фон дер Ляйен о нацеливании на "энергетические доходы россии" могут привести к предложениям прекратить закупку странами ЕС сжиженного природного газа (СПГ) путина на сумму 7 млрд евро в год.

Но дружественная кремлю Венгрия в прошлом накладывала вето на эту и другие идеи, что приводило к задержкам и делало еще менее вероятным, что ЕС сможет уложиться в срок G7.

Между тем, законопроект Грэма-Блюменталя может также причинить головную боль у других стран ЕС, если будет принят в его нынешнем виде.

Законопроект предусматривает "сокрушительные" пошлины США в 500 процентов на весь импорт от покупателей российской нефти, газа или урана.

Он призван ударить по Китаю и Индии, основным энергетическим клиентам путина, но может также ударить по Венгрии и Словакии, которые, как и раньше, покупают российскую нефть.

Он может нанести ущерб Бельгии, Болгарии, Франции, Греции, Италии, Нидерландам, Португалии и Испании, которые покупают российский газ.

И он может поставить Чехию и Финляндию под прицел США из-за их закупок российского ядерного топлива.

Соратник Президента США сенатор Грэм добивается введения новых санкций против РФ до саммита G702.06.25, 04:23 • 4076 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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