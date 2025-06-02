Соратник Президента США сенатор Грэм добивается введения новых санкций против РФ до саммита G7

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня
Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 28409 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 83746 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 121203 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 69782 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 153356 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

31 мая, 16:00 • 144267 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 13:12 • 119135 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

31 мая, 12:42 • 107642 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Эксклюзив
31 мая, 06:00 • 106987 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

30 мая, 16:58 • 126346 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0.6м/с
73%
751мм
Популярные новости

Трамп знал об операции "Паутина" или нет? В СМИ США озвучили противоречивую информацию

1 июня, 16:19 • 6006 просмотра

Обстрелы Днепропетровской области 1 июня: враг ударил по двум районам

1 июня, 16:39 • 4766 просмотра

Атака дронов: в рф заявили о возгорании авиатехники в пяти областях

1 июня, 17:23 • 10127 просмотра

В Днепропетровской области подростки пытали парня, снимая издевательства на видео: детали

1 июня, 17:53 • 11017 просмотра

Президент Украины предупредил о подготовке рф массированного удара и призвал не игнорировать тревоги

20:13 • 5052 просмотра
публикации

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 153346 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 227616 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 243626 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 250064 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 348817 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Рустем Умєров

Дональд Трамп

Василий Малюк

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Стамбул

Днепропетровская область

Киев

Реклама
УНН Lite

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 72605 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 144266 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 100132 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 132520 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 115233 просмотра
Актуальное

Туполев Ту-22М

Ту-95

Хранитель

Беспилотный летательный аппарат

Калибр (семейство ракет)

Соратник Президента США сенатор Грэм добивается введения новых санкций против РФ до саммита G7

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Линдси Грэм стремится ввести санкции против России до саммита G7, чтобы послать сигнал Китаю. Он подчеркивает, что санкции заставят Китай прекратить войну.

Соратник Президента США сенатор Грэм добивается введения новых санкций против РФ до саммита G7

Американский сенатор Линдси Грэм (Республиканская партия) заявил о намерении добиться введения новых санкций против России до начала саммита G7, который состоится 15–17 июня в Канаде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

Детали

Как пишет издание, в совместном заявлении с демократом Ричардом Блюменталем сенаторы подчеркнули, что новые санкции должны быть приняты до середины июня, чтобы послать четкий сигнал Китаю и другим странам, помогающим Кремлю обходить международные ограничения.

К саммиту G7 мы надеемся ввести санкции в координации с Европой, чтобы послать однозначный сигнал Китаю

- заявили сенаторы после переговоров в Париже с французскими правительственными чиновниками.

Они отметили, что их законопроект о санкциях против России, предусматривающий введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, покупающих российские энергоносители, уже поддержали 82 сенатора.

Россия без разбора убивает мужчин, женщин и детей. Пришло время для мира решительно действовать против агрессии России, привлекая Китай и других к ответственности за покупку дешевой российской нефти, которая поддерживает военную машину Путина. Если вы хотите, чтобы эта война закончилась – заставьте Китай помочь ее прекратить

- написал Грэм в соцсети Х.

Пока что не ясно, поддержит ли Трамп, выступающий за прекращение огня между Россией и Украиной, усиление санкционного давления. В то же время в последнее время Трамп выражает все больше разочарования российским диктатором Владимиром Путиным.

Также сенаторы провели телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы заверили президента Макрона, что Путин имитирует готовность к миру, но на самом деле готовится к новому наступлению в конце лета или в начале осени", - отметили Грэм и Блюменталь.

Напомним

Во время встречи с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия пытается сделать из дипломатии посмешище, прикрываясь переговорами, и отметил необходимость давления на Россию, в частности санкциями. 

Сенат США уже на этой неделе начнет продвижение законопроекта о санкциях против России. Линдси Грэм подчеркнул, что США сильно ударят по путину санкциями, а на товары из Китая будет наложена 500% пошлина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, поддержит ли законопроект по усилению санкций против России. Однако он сказал, что посмотрит на него. 

Сенатор Грэм: Если вы хотите, чтобы война закончилась, заставьте Китай помочь ее прекратить01.06.25, 22:25 • 2982 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Сенат Соединенных Штатов Америки
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Bloomberg L.P.
Линдси Грэм
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Канада
Париж
Китай
Владимир Зеленский
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9