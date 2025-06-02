Соратник Президента США сенатор Грэм добивается введения новых санкций против РФ до саммита G7

Американский сенатор Линдси Грэм (Республиканская партия) заявил о намерении добиться введения новых санкций против России до начала саммита G7, который состоится 15–17 июня в Канаде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

Детали

Как пишет издание, в совместном заявлении с демократом Ричардом Блюменталем сенаторы подчеркнули, что новые санкции должны быть приняты до середины июня, чтобы послать четкий сигнал Китаю и другим странам, помогающим Кремлю обходить международные ограничения.

К саммиту G7 мы надеемся ввести санкции в координации с Европой, чтобы послать однозначный сигнал Китаю - заявили сенаторы после переговоров в Париже с французскими правительственными чиновниками.

Они отметили, что их законопроект о санкциях против России, предусматривающий введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, покупающих российские энергоносители, уже поддержали 82 сенатора.

Россия без разбора убивает мужчин, женщин и детей. Пришло время для мира решительно действовать против агрессии России, привлекая Китай и других к ответственности за покупку дешевой российской нефти, которая поддерживает военную машину Путина. Если вы хотите, чтобы эта война закончилась – заставьте Китай помочь ее прекратить - написал Грэм в соцсети Х.

Пока что не ясно, поддержит ли Трамп, выступающий за прекращение огня между Россией и Украиной, усиление санкционного давления. В то же время в последнее время Трамп выражает все больше разочарования российским диктатором Владимиром Путиным.

Также сенаторы провели телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы заверили президента Макрона, что Путин имитирует готовность к миру, но на самом деле готовится к новому наступлению в конце лета или в начале осени", - отметили Грэм и Блюменталь.

Напомним

Во время встречи с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия пытается сделать из дипломатии посмешище, прикрываясь переговорами, и отметил необходимость давления на Россию, в частности санкциями.

Сенат США уже на этой неделе начнет продвижение законопроекта о санкциях против России. Линдси Грэм подчеркнул, что США сильно ударят по путину санкциями, а на товары из Китая будет наложена 500% пошлина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, поддержит ли законопроект по усилению санкций против России. Однако он сказал, что посмотрит на него.

Сенатор Грэм: Если вы хотите, чтобы война закончилась, заставьте Китай помочь ее прекратить