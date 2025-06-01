Сенатор Грэм: Если вы хотите, чтобы война закончилась, заставьте Китай помочь ее прекратить
Киев • УНН
Сенатор США Линдси Грэм призвал мир наказать Китай за покупку российской нефти. Он подчеркнул, что это поддерживает военную машину Путина и агрессию против Украины.
Сенатор США Линдси Грэм призвал мир к привлечению Китая к ответственности за покупку российской нефти, поддерживающей российскую военную машину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу американского политика в социальной сети Х (Twitter).
Россия без разбора убивает мужчин, женщин и детей. Пришло время миру решительно действовать против агрессии России, привлекая Китай и других к ответственности за покупку дешевой российской нефти, поддерживающей военную машину Путина. Если вы хотите, чтобы эта война закончилась, заставьте Китай помочь ее прекратить
По его словам, Украина использует "креативную" тактику ведения войны с использованием беспилотников, чтобы успешно атаковать российские бомбардировщики и военные средства, используемые для убийства украинцев.
Напомним
Китай наращивает поставки беспилотников в рф, одновременно уменьшая их продажу Украине и западным странам. РФ использует китайскую технику, а Пекин не прекращает попытки вербовать китайцев в военные части.
Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон во время ряда выступлений в Юго-Восточной Азии в последние дни подчеркнули связь между войной владимира путина против Украины и углублением отношений россии с Китаем.
Украина не проиграет эту войну, это российская пропаганда - Грэм30.05.25, 20:11 • 3748 просмотров