Сенатор Грэм: Если вы хотите, чтобы война закончилась, заставьте Китай помочь ее прекратить

Сенатор США Линдси Грэм призвал мир к привлечению Китая к ответственности за покупку российской нефти, поддерживающей российскую военную машину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу американского политика в социальной сети Х (Twitter).

Россия без разбора убивает мужчин, женщин и детей. Пришло время миру решительно действовать против агрессии России, привлекая Китай и других к ответственности за покупку дешевой российской нефти, поддерживающей военную машину Путина. Если вы хотите, чтобы эта война закончилась, заставьте Китай помочь ее прекратить - говорится в заметке сенатора.

По его словам, Украина использует "креативную" тактику ведения войны с использованием беспилотников, чтобы успешно атаковать российские бомбардировщики и военные средства, используемые для убийства украинцев.

Напомним

Китай наращивает поставки беспилотников в рф, одновременно уменьшая их продажу Украине и западным странам. РФ использует китайскую технику, а Пекин не прекращает попытки вербовать китайцев в военные части.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон во время ряда выступлений в Юго-Восточной Азии в последние дни подчеркнули связь между войной владимира путина против Украины и углублением отношений россии с Китаем.

Украина не проиграет эту войну, это российская пропаганда - Грэм