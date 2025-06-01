Сенатор Грем: Якщо ви хочете, щоб війна закінчилася, змусьте Китай допомогти її припинити
Київ • УНН
Сенатор США Ліндсі Грем закликав світ покарати Китай за купівлю російської нафти. Він наголосив, що це підтримує військову машину Путіна та агресію проти України.
Сенатор США Ліндсі Грем закликав світ до притягнення Китаю до відповідальності за купівлю російської нафти, яка підтримує російську військову машину. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку американського політика у соціальній мережі Х (Twitter).
Росія без розбору вбиває чоловіків, жінок та дітей. Настав час для світу рішуче діяти проти агресії Росії, притягнувши Китай та інших до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти, яка підтримує військову машину Путіна. Якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася, змусьте Китай допомогти її припинити
За його словами, Україна використовує "креативну" тактику ведення війни з використанням безпілотників, щоб успішно атакувати російські бомбардувальники та військові засоби, що використовуються для вбивства українців.
Нагадаємо
Китай нарощує постачання безпілотників до рф, одночасно зменшуючи їх продаж Україні та західним країнам. рф використовує китайську техніку, а Пекін не припиняє спроби вербувати китайців у військові частини.
Головний дипломат Європейського Союзу Кая Каллас, та президент Франції Еммануель Макрон під час низки виступів у Південно-Східній Азії останніми днями наголосили на зв'язку між війною володимира путіна проти України та поглибленням відносин росії з Китаєм.
Україна не програє цю війну, це російська пропаганда - Грем30.05.25, 20:11 • 3754 перегляди