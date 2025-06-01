Сенатор Грем: Якщо ви хочете, щоб війна закінчилася, змусьте Китай допомогти її припинити

Сенатор США Ліндсі Грем закликав світ до притягнення Китаю до відповідальності за купівлю російської нафти, яка підтримує російську військову машину. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку американського політика у соціальній мережі Х (Twitter).

Росія без розбору вбиває чоловіків, жінок та дітей. Настав час для світу рішуче діяти проти агресії Росії, притягнувши Китай та інших до відповідальності за купівлю дешевої російської нафти, яка підтримує військову машину Путіна. Якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася, змусьте Китай допомогти її припинити