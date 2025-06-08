Справедливый мир в Украине, энергетика и безопасность: Карни объявил приоритеты Канады на саммите лидеров G7

$41.470.00
47.380.00
ukenru
Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе
7 июня, 15:01 • 23948 просмотра

Обмен телами погибшими между рф и Украиной должен начаться на следующей неделе

7 июня, 14:43 • 62522 просмотра

Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров до июня 2026 года

7 июня, 13:51 • 38378 просмотра

Первое за 28 лет "золото" Украины: гимнастка Онофрийчук одержала победу на Евро в личном многоборье

7 июня, 12:58 • 60405 просмотра

Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел

7 июня, 12:42 • 64454 просмотра

Двойное убийство украинки и ее маленькой дочери в Бельгии: Сибига поручил посольству держать дело на особом контроле

Эксклюзив
7 июня, 12:20 • 47183 просмотра

В Киеве произошла потасовка с полицией перед "КиевПрайд Парк": правоохранители задержали противников акции

7 июня, 05:00 • 153327 просмотра

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

Эксклюзив
6 июня, 18:07 • 112030 просмотра

Замещение советских комплектующих: Украина сталкивается с юридическими и техническими барьерами в сфере ремонта военной техники и авиации

6 июня, 17:00 • 159770 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
6 июня, 15:42 • 94388 просмотра

Три года без наказания: как нардеп Кузьминых избегает ответственности за взятку более полумиллиона гривен (видео)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.5м/с
65%
749мм
Популярные новости

СБУ показала уникальное видео удара FPV-дрона по Ту-22М3 на аэродроме "Белая"

7 июня, 13:24 • 7304 просмотра

В квартире посреди Киева два года жил дикий волк

7 июня, 15:43 • 6466 просмотра

Под москвой горит склад с топливом: прогремели взрывы, площадь пожара возросла до 20 тыс. квадратных метров

17:18 • 9318 просмотра

Удар по детской железной дороге в Харькове: погибла молодая руководительница, еще четверо сотрудников ранены

18:07 • 16452 просмотра

Драка в Овальном кабинете: Илон Маск и министр финансов Бессент устроили стычку - The Washington Post

18:30 • 10867 просмотра
публикации

День Святой Троицы: дата, традиции и запреты

7 июня, 05:00 • 153328 просмотра

В яблочко: почему глава АРМА Дума боится реформы и атакует журналистов, а не схемы

6 июня, 14:47 • 146624 просмотра

Уход за авто летом: проверка жидкостей, защита от жары и типичные ошибки

6 июня, 14:30 • 146809 просмотра

Международная паутина? Кто стоит за сетью iStore, которую подозревают в нелегальной торговле техникой

6 июня, 13:27 • 190730 просмотра

Дом вместо квартиры: как изменился спрос на загородное жилье в Украине
Эксклюзив

6 июня, 13:00 • 234153 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Рустем Умєров

Ольга Стефанишина

Актуальные места

Украина

Киев

Венгрия

Польша

Соединённые Штаты

Реклама
УНН Lite

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 70742 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

7 июня, 10:33 • 95160 просмотра

Пять комедийных сериалов, которые поднимут вам настроение: что посмотреть в выходные

6 июня, 17:00 • 159770 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

6 июня, 10:26 • 140635 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 180868 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

YouTube

Financial Times

Instagram

Шахед-136

Справедливый мир в Украине, энергетика и безопасность: Карни объявил приоритеты Канады на саммите лидеров G7

Киев • УНН

 • 22 просмотра

На саммите G7 в Канаде обсудят мир в Украине, энергетическую безопасность и защиту от иностранного вмешательства. Канада отмечает важность сотрудничества с партнерами для преодоления вызовов.

Справедливый мир в Украине, энергетика и безопасность: Карни объявил приоритеты Канады на саммите лидеров G7

Среди приоритетов на саммите лидеров стран "Группы семи" (G7), который состоится с 15 по 17 июня в канадском городе Кананаскис, будет справедливый и длительный мир в Украине и других зонах конфликтов по всему миру. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает УНН.

Детали

Как известно, сейчас Канада уже седьмой раз председательствует в G7 за 50 лет с момента создания этого блока.

По словам Карни, также приоритетными вопросами во время саммита станут:

  • защита сообществ и мира (укрепление мира и безопасности в мире, противодействие иностранному вмешательству и транснациональной преступности и улучшение совместного реагирования на лесные пожары);
    • развитие энергетической безопасности и ускорение цифрового перехода (укрепление важных цепей поставок полезных ископаемых и использование искусственного интеллекта и квантовой информации для стимулирования экономического роста);
      • сохранение партнерства в будущем (привлечение огромных частных инвестиций для построения более прочной инфраструктуры, создания высокооплачиваемых рабочих мест и открытия динамичных рынков, где предприятия могут конкурировать и преуспевать).

        У Канады есть то, чего хочет мир, и ценности, к которым стремятся другие. Саммит лидеров G7 в Кананаскисе - это момент, когда Канада может сотрудничать с надежными партнерами, чтобы объединиться, определить цели и объединить силы для преодоления вызовов. Канада готова взять на себя лидерство

        - подчеркнул Карни.

        Он добавил, что "наша долгосрочная безопасность и процветание будут зависеть от построения коалиций с надежными партнерами и общими ценностями".

        Напомним

        В 50-ю годовщину саммита G7 президентство в "Группе Семи" берет Канада. Соответственно, и встречи лидеров блока будут проходить на территории этой страны. Саммит, запланированный на 15-17 июня, пройдет в западной провинции Канады – Альберте.

        Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое участие в саммите G7, а руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак не исключил, что Президент может встретиться на полях мероприятия с главой Белого дома Дональдом Трампом.

        Новые санкции ЕС против россии вряд ли будут готовы к саммиту G7 - EUobserver03.06.25, 08:18 • 3536 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        политикаНовости Мира
        Марк Карни
        Белый дом
        Дональд Трамп
        Андрій Єрмак
        Канада
        Владимир Зеленский
        Украина
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9