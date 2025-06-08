Справедливый мир в Украине, энергетика и безопасность: Карни объявил приоритеты Канады на саммите лидеров G7

Среди приоритетов на саммите лидеров стран "Группы семи" (G7), который состоится с 15 по 17 июня в канадском городе Кананаскис, будет справедливый и длительный мир в Украине и других зонах конфликтов по всему миру. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает УНН.

Детали

Как известно, сейчас Канада уже седьмой раз председательствует в G7 за 50 лет с момента создания этого блока.

По словам Карни, также приоритетными вопросами во время саммита станут:

защита сообществ и мира (укрепление мира и безопасности в мире, противодействие иностранному вмешательству и транснациональной преступности и улучшение совместного реагирования на лесные пожары);

развитие энергетической безопасности и ускорение цифрового перехода (укрепление важных цепей поставок полезных ископаемых и использование искусственного интеллекта и квантовой информации для стимулирования экономического роста);

сохранение партнерства в будущем (привлечение огромных частных инвестиций для построения более прочной инфраструктуры, создания высокооплачиваемых рабочих мест и открытия динамичных рынков, где предприятия могут конкурировать и преуспевать).

У Канады есть то, чего хочет мир, и ценности, к которым стремятся другие. Саммит лидеров G7 в Кананаскисе - это момент, когда Канада может сотрудничать с надежными партнерами, чтобы объединиться, определить цели и объединить силы для преодоления вызовов. Канада готова взять на себя лидерство - подчеркнул Карни.

Он добавил, что "наша долгосрочная безопасность и процветание будут зависеть от построения коалиций с надежными партнерами и общими ценностями".

Напомним

В 50-ю годовщину саммита G7 президентство в "Группе Семи" берет Канада. Соответственно, и встречи лидеров блока будут проходить на территории этой страны. Саммит, запланированный на 15-17 июня, пройдет в западной провинции Канады – Альберте.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое участие в саммите G7, а руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак не исключил, что Президент может встретиться на полях мероприятия с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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