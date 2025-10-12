Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхте

$41.510.00
48.210.00
ukenru
11 октября, 16:00 • 51962 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 78068 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 42349 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 47097 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 36287 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 29125 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 36890 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 43887 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 72895 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35749 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4м/с
49%
749мм
Популярные новости
Россия может представлять значительную угрозу для НАТО сразу после окончания активных боевых действий в Украине - ISW12 октября, 02:21 • 11252 просмотра
Трамп становится "все более нетерпеливым" к путину из-за торможения усилий по прекращению войны - Politico12 октября, 02:58 • 18234 просмотра
Потери врага: российские войска недосчитались 1240 солдат и 244 БпЛА за сутки - Генштаб12 октября, 04:18 • 6818 просмотра
Число жертв оползней и наводнений в Мексике достигло 37 человек12 октября, 04:39 • 3620 просмотра
Партизаны сорвали движение военных эшелонов РФ в Ростовской областиVideo12 октября, 05:01 • 12693 просмотра
публикации
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 51954 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 78054 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 37867 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 72891 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 57345 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Вучич
Джастин Трюдо
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Египет
Израиль
Чухуев
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto11:24 • 806 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 40485 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 44757 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 46815 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 112478 просмотра
Актуальное
ATACMS
Бильд
Шахед-136
YouTube
E-6 Mercury

Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхте

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Поп-звезда Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо были сфотографированы целующимися на яхте у Санта-Барбары. Это подтвердило слухи об их романе, который, по словам источников, находится на ранней стадии.

Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхте

Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо отдыхали вместе на яхте у побережья Санта-Барбары. Туристы сделали фотографии пары, которая обнималась и целовалась, чем подтвердила слухи о романе, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

После нескольких месяцев слухов о возможном романе, издание The Mail on Sunday подтверждает, что поп-звезда Кэти Перри встречается с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. На эксклюзивных фото пара обнимается и целуется на борту 24-метровой яхты Перри "Каравелла" у побережья Санта-Барбары, Калифорния.

40-летняя Перри стояла в черном купальнике на верхней палубе с возлюбленным. В какой-то момент 53-летний Трюдо положил руку на ее ягодицы. Фотографии были сделаны пассажиром туристического катера в конце прошлого месяца во время короткого перерыва Перри в ее мировом турне Lifetimes.

Она пришвартовала свою лодку к небольшой общественной лодке для наблюдения за китами, а затем они начали целоваться. Я не понял, с кем она была, пока не увидел татуировку на руке парня, и сразу понял, что это Джастин Трюдо

- сказал автор фото. 

Источники сообщили, что пара сейчас находится "на очень ранних стадиях отношений".

Кэти очень, очень им заинтересована. Она говорит, что он настоящая находка, высококлассный парень. Он ей явно очень нравится. Она ему очень нравится

- сказали источники.

Дополнение

Слухи о романе зародились еще в июле, когда их заметили за ужином в ресторане Le Violon в Монреале, однако оба не комментировали отношения. Джастин Трюдо ушел в отставку в начале этого года после 10 лет на посту премьера.

В августе 2023 года он расстался со своей женой Софи после 18 лет брака. У супругов трое детей: Ксавье, 18 лет, Адриен, 11, и Элла-Грейс, 16 лет. У Перри есть пятилетняя дочь Дейзи Дав Блум от Орландо Блума.

Напомним

Ранее УНН писал, что поп-звезда Кэти Перри и актер Орландо Блум подтвердили расставание спустя шесть лет после помолвки. Пара, у которой есть четырехлетняя дочь, сосредоточится на совместном воспитании ребенка. 

Алена Уткина

УНН Lite
Джастин Трюдо
Калифорния
Канада