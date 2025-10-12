Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхте

Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо отдыхали вместе на яхте у побережья Санта-Барбары. Туристы сделали фотографии пары, которая обнималась и целовалась, чем подтвердила слухи о романе, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

После нескольких месяцев слухов о возможном романе, издание The Mail on Sunday подтверждает, что поп-звезда Кэти Перри встречается с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. На эксклюзивных фото пара обнимается и целуется на борту 24-метровой яхты Перри "Каравелла" у побережья Санта-Барбары, Калифорния.

40-летняя Перри стояла в черном купальнике на верхней палубе с возлюбленным. В какой-то момент 53-летний Трюдо положил руку на ее ягодицы. Фотографии были сделаны пассажиром туристического катера в конце прошлого месяца во время короткого перерыва Перри в ее мировом турне Lifetimes.

Она пришвартовала свою лодку к небольшой общественной лодке для наблюдения за китами, а затем они начали целоваться. Я не понял, с кем она была, пока не увидел татуировку на руке парня, и сразу понял, что это Джастин Трюдо - сказал автор фото.

Источники сообщили, что пара сейчас находится "на очень ранних стадиях отношений".

Кэти очень, очень им заинтересована. Она говорит, что он настоящая находка, высококлассный парень. Он ей явно очень нравится. Она ему очень нравится - сказали источники.

Дополнение

Слухи о романе зародились еще в июле, когда их заметили за ужином в ресторане Le Violon в Монреале, однако оба не комментировали отношения. Джастин Трюдо ушел в отставку в начале этого года после 10 лет на посту премьера.

В августе 2023 года он расстался со своей женой Софи после 18 лет брака. У супругов трое детей: Ксавье, 18 лет, Адриен, 11, и Элла-Грейс, 16 лет. У Перри есть пятилетняя дочь Дейзи Дав Блум от Орландо Блума.

Напомним

Ранее УНН писал, что поп-звезда Кэти Перри и актер Орландо Блум подтвердили расставание спустя шесть лет после помолвки. Пара, у которой есть четырехлетняя дочь, сосредоточится на совместном воспитании ребенка.