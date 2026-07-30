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Карни отверг идею использования нефти как оружия в торговой войне с США

Киев • УНН

 • 4072 просмотра

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна не планирует использовать поставки нефти для давления на США. Он подчеркнул важность сохранения репутации надежного поставщика.

Карни отверг идею использования нефти как оружия в торговой войне с США
Фото: Bloomberg

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна не планирует использовать поставки нефти и других стратегических ресурсов как инструмент давления в ответ на американские тарифы. Об этом он сказал 29 июля во время общения с журналистами, передает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам Карни, для Канады важнее сохранить репутацию надежного поставщика, чем применять экспортные ограничения.

Важно быть надежным поставщиком. Люди нам доверяют. Поэтому, когда вы поставляете ключевой товар или ключевую услугу, нужно хорошо подумать, прежде чем прекращать поставки

– сказал Карни.

По данным Bloomberg, во времена правительства Джастина Трюдо в Канаде рассматривали возможность введения экспортных пошлин на нефть, уран и поташ в ответ на торговую политику президента США Дональда Трампа.

Карни назвал главной целью заключение торгового соглашения

В последние недели напряженность между странами возросла после угроз Трампа ввести 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров, если Оттава не решит американские претензии по автомобилям, алкоголю и молочной продукции.

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Карни, который на этой неделе посетил нефтедобывающую провинцию Альберта, фактически исключил возможность применения ограничений на экспорт нефти.

Я не вижу в этом смысла. Есть и другие вещи, которые мы можем сделать, если нам это будет нужно, чтобы решить ситуацию

– сказал премьер.

Он также сообщил, что канадские торговые представители проводят переговоры в Вашингтоне для достижения всеобъемлющего торгового соглашения с США. В то же время Карни отметил, что "рассматриваются все варианты" ответа, если Вашингтон все же введет новые пошлины.

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Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
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Дональд Трамп
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