Трамп пошутил над Канадой и опубликовал ИИ-фото "стены" от дыма на границе

$44.8151.06
ukenru
25 июля, 21:56 • 14294 просмотра
Не менее 5 ракет атаковали Киев, в нескольких районах вспыхнули пожары, атака продолжается
25 июля, 16:32 • 33689 просмотра
Выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026 во Львове отменили из-за удара РФ по Киевщине
25 июля, 15:21 • 38680 просмотра
Минобороны заставит ТЦК использовать бодикамеры - нардепPhoto
25 июля, 12:42 • 42751 просмотра
США предупредили Украину об ударах по нероссийским судам в Черном море после обращения Chevron - WSJ
25 июля, 12:07 • 49669 просмотра
ССО подтвердили повторное поражение Тюменского НПЗ на расстоянии более 2000 км
25 июля, 11:38 • 33344 просмотра
Украина предлагает создать 30-летнее партнерство с Канадой в энергетике и поставлять канадский СПГ
25 июля, 10:00 • 27681 просмотра
Зеленский подтвердил поражение целей в Кирове, Тюмени, Екатеринбурге, Ростове и на КаспииVideo
25 июля, 09:14 • 28762 просмотра
Организатор мероприятия с оружейной выставкой под Киевом, где от удара рф погибло 10 человек, получил подозрение - ГенпрокурорPhoto
25 июля, 09:00 • 23323 просмотра
Речь идет о неделях: Садовый рассказал, когда аэропорты "Львов" и "Борисполь" возобновят работу
24 июля, 16:55 • 30423 просмотра
На месте российского ракетного удара под Киевом завершили аварийно-спасательные работы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1.9м/с
60%
744мм
Популярные новости
Восьмиметрового стального "Феникса" установили перед МИД в Киеве, фотоPhoto25 июля, 18:57 • 14436 просмотра
Кремль отверг предложение Токаева о "заморозке" войны против Украины25 июля, 20:29 • 7754 просмотра
Иран обвинил Украину в атаке на торговое судно в Каспийском море и обратился в ООН25 июля, 20:58 • 12729 просмотра
Зеленский заявил, что Россия готовится получить еще 30 тысяч военных из КНДР25 июля, 21:55 • 5998 просмотра
Россия планирует отменить запрет на экспорт дизельного топлива после стабилизации рынка23:15 • 9448 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 99526 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 93930 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 100908 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 154085 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 143043 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Александр Усик
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Тегеран
Казахстан
Реклама
УНН Lite
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера03:10 • 5312 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 93714 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 97173 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 131063 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 119661 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Техника
Бильд
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер

Трамп пошутил над Канадой и опубликовал ИИ-фото "стены" от дыма на границе

Киев • УНН

 • 1382 просмотра

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение гигантского воздушного фильтра вдоль границы с Канадой. Он пригрозил новыми пошлинами из-за дыма от лесных пожаров, который накрыл американские города.

Трамп пошутил над Канадой и опубликовал ИИ-фото "стены" от дыма на границе

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Канаду, опубликовав сгенерированное искусственным интеллектом изображение гигантского воздушного фильтра вдоль общей границы, который якобы должен защитить США от дыма лесных пожаров. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.

Детали

На опубликованном изображении конструкция напоминает стену на границе с Мексикой, которую Трамп продвигал во время своей президентской кампании 2016 года. Рядом с сооружением размещена надпись "Воздушный фильтр Северной Америки" и лозунг "Чистый воздух. Четкие границы".

В то же время издание обратило внимание, что из-за вероятной ошибки генерации ИИ на изображении по обе стороны "фильтра" видно одинаково чистое голубое небо.

Трамп угрожает Канаде новыми пошлинами

По данным The Independent, на этой неделе Трамп уже ввел 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров, обвинив Оттаву в "дискриминации" американской торговли.

Трамп подписал указ о введении дополнительных 50% пошлин на ряд товаров из Канады21.07.26, 05:56 • 15191 просмотр

Кроме того, он пригрозил новыми тарифами из-за дыма от масштабных лесных пожаров в Канаде, который накрыл ряд американских городов, в частности Детройт, Нью-Йорк и Вашингтон.

Мы собираемся ввести большую пошлину на Канаду из-за дыма

– заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.

The Independent также напоминает, что после победы на президентских выборах 2024 года Трамп неоднократно делал провокационные заявления о возможном присоединении Канады к США в качестве 51-го штата.

Трамп пригрозил Канаде увеличением пошлин из-за дыма от лесных пожаров, Оттава ответила18.07.26, 07:58 • 6403 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Тарифы
ИИ (искусственный интеллект)
Оттава
Мексика
Вашингтон
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Канада
Соединённые Штаты