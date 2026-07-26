Трамп пошутил над Канадой и опубликовал ИИ-фото "стены" от дыма на границе
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение гигантского воздушного фильтра вдоль границы с Канадой. Он пригрозил новыми пошлинами из-за дыма от лесных пожаров, который накрыл американские города.
Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал Канаду, опубликовав сгенерированное искусственным интеллектом изображение гигантского воздушного фильтра вдоль общей границы, который якобы должен защитить США от дыма лесных пожаров. Об этом сообщает The Independent, пишет УНН.
Детали
На опубликованном изображении конструкция напоминает стену на границе с Мексикой, которую Трамп продвигал во время своей президентской кампании 2016 года. Рядом с сооружением размещена надпись "Воздушный фильтр Северной Америки" и лозунг "Чистый воздух. Четкие границы".
В то же время издание обратило внимание, что из-за вероятной ошибки генерации ИИ на изображении по обе стороны "фильтра" видно одинаково чистое голубое небо.
Трамп угрожает Канаде новыми пошлинами
По данным The Independent, на этой неделе Трамп уже ввел 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров, обвинив Оттаву в "дискриминации" американской торговли.
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Кроме того, он пригрозил новыми тарифами из-за дыма от масштабных лесных пожаров в Канаде, который накрыл ряд американских городов, в частности Детройт, Нью-Йорк и Вашингтон.
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The Independent также напоминает, что после победы на президентских выборах 2024 года Трамп неоднократно делал провокационные заявления о возможном присоединении Канады к США в качестве 51-го штата.
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