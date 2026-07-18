Трамп пригрозил Канаде увеличением пошлин из-за дыма от лесных пожаров, Оттава ответила

$44.620.1351.160.10
ukenru
17 июля, 18:34 • 14125 просмотра
Реорганизация ведомств: правительство восстановило Минагрополитики и создало Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ
17 июля, 16:55 • 37378 просмотра
Удалось восстановить одно из ключевых доказательств - Генпрокурор обнародовал видео покушения на семью Ермолаева в Монако
17 июля, 16:35 • 29250 просмотра
Украина откроет архивы СБУ и СЗР по трагическим событиям XX века на Волыни - Зеленский
17 июля, 15:34 • 27991 просмотра
Сандра Аудкирк стала временной поверенной в делах США в Украине
17 июля, 14:53 • 29076 просмотра
Правительство назначило Хмару и.о. министра обороны, Сибигу - и.о. министра иностранных дел - Корецкий
17 июля, 13:54 • 33059 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты
17 июля, 12:08 • 24247 просмотра
Прах первого главы ОУН Евгена Коновальца перезахоронят в Украине - решение правительства
17 июля, 11:19 • 28652 просмотра
Зеленский назначает Клименко секретарем СНБО
17 июля, 11:18 • 22829 просмотра
ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву
17 июля, 11:00 • 20423 просмотра
СБУ уничтожила российский самолет Ту-95 в энгельсе - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2м/с
60%
750мм
Популярные новости
В Польше впервые большинство граждан выступило против приема украинских беженцев – опрос17 июля, 21:17 • 8312 просмотра
Украине уже стоит искать замену самолетам Saab 340 AEW, которые могут служить до 2030 года – Defense Express01:37 • 9406 просмотра
В Крыму сообщают о массированной атаке дронов, взрывы раздавались возле аэродрома "Гвардейское"02:56 • 11855 просмотра
Армия рф за сутки потеряла еще 1420 военных и самолет – ГенштабPhoto04:05 • 6656 просмотра
OSINT-анализ подтвердил пожар на складе Wildberries в Подмосковье после атаки БПЛА – AstraVideo04:17 • 4102 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 20373 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты17 июля, 13:54 • 33055 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto17 июля, 10:41 • 41958 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 47983 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 55310 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Марк Карни
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Канада
Испания
Реклама
УНН Lite
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 15597 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP17 июля, 13:42 • 18342 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей17 июля, 12:54 • 14691 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto17 июля, 10:01 • 33042 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей17 июля, 07:59 • 33259 просмотра
Актуальное
Техника
Grumman E-2 Hawkeye
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale
Boeing 737 MAX

Трамп пригрозил Канаде увеличением пошлин из-за дыма от лесных пожаров, Оттава ответила

Киев • УНН

 • 2166 просмотра

Президент США Дональд Трамп обвинил Канаду в распространении дыма от лесных пожаров на территорию США и заявил о намерении добавить расходы на загрязнение к тарифам. Канада ответила, что с 2020 года инвестировала 12 млрд канадских долларов в предотвращение пожаров.

Трамп пригрозил Канаде увеличением пошлин из-за дыма от лесных пожаров, Оттава ответила

Президент США Дональд Трамп обвинил Канаду в распространении дыма от лесных пожаров на территорию Соединенных Штатов и заявил, что хочет добавить к действующим тарифам на канадские товары расходы, связанные с загрязнением воздуха. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В пятницу Трамп заявил, что считает Канаду ответственной за ненадлежащее управление лесами, из-за чего густой дым от сотен пожаров накрыл часть американских штатов от Среднего Запада до Северо-Востока.

Мы считаем Канаду ответственной за то, что они ненадлежащим образом ухаживают за своими лесами... Соединенные Штаты подвергаются необоснованному вторжению грязного, загрязненного и нездорового воздуха

– написал он в Truth Social.

Президент США также заявил, что "расходы на это загрязнение необходимо добавить к тарифам, которые Канада сейчас платит", и сообщил о намерении обсудить ситуацию с премьер-министром Канады Марком Карни.

В Канаде ответили на обвинения

Министр по чрезвычайным ситуациям и устойчивости сообществ Канады Элеонора Ольшевская заявила, что с 2020 года правительство инвестировало 12 млрд канадских долларов в повышение устойчивости лесов и предотвращение пожаров. Она также подчеркнула длительное сотрудничество Канады и США в борьбе с лесными пожарами по обе стороны границы.

По словам климатологов, масштабные пожары в Канаде становятся более частыми из-за более жарких и сухих погодных условий, связанных с изменением климата.

Reuters отмечает, что в этом году больше всего пожаров бушует на северо-западе провинции Онтарио, где уже выгорело около 650 тыс. акров территории, а тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. В то же время в США площадь земель, охваченных пожарами в 2026 году, также превышает средний показатель за последнее десятилетие.

Дым от лесных пожаров сделал города Северной Америки одними из самых загрязненных в мире18.07.26, 01:37 • 2012 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Эвакуация
Пожары
Санкции
Марк Карни
Reuters
Дональд Трамп
Канада
Соединённые Штаты