Трамп пригрозил Канаде увеличением пошлин из-за дыма от лесных пожаров, Оттава ответила

Президент США Дональд Трамп обвинил Канаду в распространении дыма от лесных пожаров на территорию Соединенных Штатов и заявил, что хочет добавить к действующим тарифам на канадские товары расходы, связанные с загрязнением воздуха. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В пятницу Трамп заявил, что считает Канаду ответственной за ненадлежащее управление лесами, из-за чего густой дым от сотен пожаров накрыл часть американских штатов от Среднего Запада до Северо-Востока.

Мы считаем Канаду ответственной за то, что они ненадлежащим образом ухаживают за своими лесами... Соединенные Штаты подвергаются необоснованному вторжению грязного, загрязненного и нездорового воздуха – написал он в Truth Social.

Президент США также заявил, что "расходы на это загрязнение необходимо добавить к тарифам, которые Канада сейчас платит", и сообщил о намерении обсудить ситуацию с премьер-министром Канады Марком Карни.

В Канаде ответили на обвинения

Министр по чрезвычайным ситуациям и устойчивости сообществ Канады Элеонора Ольшевская заявила, что с 2020 года правительство инвестировало 12 млрд канадских долларов в повышение устойчивости лесов и предотвращение пожаров. Она также подчеркнула длительное сотрудничество Канады и США в борьбе с лесными пожарами по обе стороны границы.

По словам климатологов, масштабные пожары в Канаде становятся более частыми из-за более жарких и сухих погодных условий, связанных с изменением климата.

Reuters отмечает, что в этом году больше всего пожаров бушует на северо-западе провинции Онтарио, где уже выгорело около 650 тыс. акров территории, а тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. В то же время в США площадь земель, охваченных пожарами в 2026 году, также превышает средний показатель за последнее десятилетие.

Дым от лесных пожаров сделал города Северной Америки одними из самых загрязненных в мире