Дым от лесных пожаров сделал города Северной Америки одними из самых загрязненных в мире

Дым от масштабных лесных пожаров в Канаде ухудшил качество воздуха в ряде городов Канады и США, которые на этой неделе оказались среди самых загрязненных в мире. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, дым накрыл Торонто, а также распространился на территорию США – от Среднего Запада до северо-восточных штатов. По состоянию на утро четверга в Канаде было зафиксировано 858 активных лесных пожаров, из которых 111 оставались неконтролируемыми. Больше всего очагов возгорания – в провинциях Манитоба, Саскачеван и Онтарио.

Согласно индексу качества воздуха IQAir, на этой неделе Детройт, Чикаго, Нью-Йорк, Торонто и Миннеаполис вошли в число крупных городов с очень нездоровым или опасным уровнем загрязнения воздуха.

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Исследования свидетельствуют, что дым от лесных пожаров более токсичен, чем обычное загрязнение воздуха, и может повышать риск сердечных приступов, инсультов, онкологических заболеваний, осложнений во время беременности и ослабления иммунной системы.

Reuters отмечает, что опасное качество воздуха зафиксировано за несколько дней до финала чемпионата мира по футболу, который должен состояться в воскресенье в Нью-Джерси. В то же время синоптики прогнозируют, что дождь должен рассеять дым к началу матча.

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