Дым от лесных пожаров сделал города Северной Америки одними из самых загрязненных в мире

$44.620.1351.160.10
ukenru
17 июля, 18:34 • 7596 просмотра
Реорганизация ведомств: правительство восстановило Минагрополитики и создало Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ
17 июля, 16:55 • 19609 просмотра
Удалось восстановить одно из ключевых доказательств - Генпрокурор обнародовал видео покушения на семью Ермолаева в Монако
17 июля, 16:35 • 19215 просмотра
Украина откроет архивы СБУ и СЗР по трагическим событиям XX века на Волыни - Зеленский
17 июля, 15:34 • 18406 просмотра
Сандра Аудкирк стала временной поверенной в делах США в Украине
17 июля, 14:53 • 20635 просмотра
Правительство назначило Хмару и.о. министра обороны, Сибигу - и.о. министра иностранных дел - Корецкий
17 июля, 13:54 • 25255 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты
17 июля, 12:08 • 21683 просмотра
Прах первого главы ОУН Евгена Коновальца перезахоронят в Украине - решение правительства
17 июля, 11:19 • 27748 просмотра
Зеленский назначает Клименко секретарем СНБО
17 июля, 11:18 • 22219 просмотра
ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву
17 июля, 11:00 • 19900 просмотра
СБУ уничтожила российский самолет Ту-95 в энгельсе - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
0м/с
68%
750мм
Популярные новости
Зеленский провел совещание с Билецким по ситуации в Харьковской и Донецкой областях17 июля, 14:57 • 5696 просмотра
Договорились максимально сотрудничать, будут решения: Зеленский встретился с Сергеем "Флешем" Бескрестновым17 июля, 15:20 • 3654 просмотра
Исторические трагедии не должны разъединять народы: в Украине отреагировали на постановление Сейма Польши о Волынской трагедии17 июля, 16:20 • 4174 просмотра
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 12851 просмотра
Враг нанес удар по Харькову: один человек погиб, еще девять - получили ранения17 июля, 17:30 • 4966 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 12859 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты17 июля, 13:54 • 25257 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto17 июля, 10:41 • 36139 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 42674 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 47752 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Андрей Сибига
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Польша
Реклама
УНН Lite
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 12429 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP17 июля, 13:42 • 15097 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей17 июля, 12:54 • 11871 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto17 июля, 10:01 • 30118 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей17 июля, 07:59 • 30588 просмотра
Актуальное
Фильм
Boeing 737 MAX
Сериал
Социальная сеть
Дипломатка

Дым от лесных пожаров сделал города Северной Америки одними из самых загрязненных в мире

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Дым от лесных пожаров в Канаде ухудшил качество воздуха в Торонто, Детройте, Чикаго и других городах. Зафиксировано 858 активных пожаров, 111 из которых неконтролируемые.

Дым от лесных пожаров сделал города Северной Америки одними из самых загрязненных в мире

Дым от масштабных лесных пожаров в Канаде ухудшил качество воздуха в ряде городов Канады и США, которые на этой неделе оказались среди самых загрязненных в мире. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, дым накрыл Торонто, а также распространился на территорию США – от Среднего Запада до северо-восточных штатов. По состоянию на утро четверга в Канаде было зафиксировано 858 активных лесных пожаров, из которых 111 оставались неконтролируемыми. Больше всего очагов возгорания – в провинциях Манитоба, Саскачеван и Онтарио.

Согласно индексу качества воздуха IQAir, на этой неделе Детройт, Чикаго, Нью-Йорк, Торонто и Миннеаполис вошли в число крупных городов с очень нездоровым или опасным уровнем загрязнения воздуха.

Вблизи Парижа вспыхнул лесной пожар "исключительного масштаба", привлекли авиацию13.07.26, 09:59 • 4854 просмотра

Исследования свидетельствуют, что дым от лесных пожаров более токсичен, чем обычное загрязнение воздуха, и может повышать риск сердечных приступов, инсультов, онкологических заболеваний, осложнений во время беременности и ослабления иммунной системы.

Reuters отмечает, что опасное качество воздуха зафиксировано за несколько дней до финала чемпионата мира по футболу, который должен состояться в воскресенье в Нью-Джерси. В то же время синоптики прогнозируют, что дождь должен рассеять дым к началу матча.

Более 100 млн жителей США под угрозой из-за дыма от лесных пожаров в Канаде - CNN17.07.26, 17:35 • 3490 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Пожары
Ураган в США
Нью-Джерси
Reuters
Нью-Йорк
Канада
Северная Америка
Соединённые Штаты
Чикаго