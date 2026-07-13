Рядом с Парижем вспыхнул лесной пожар "исключительного масштаба", привлекли авиацию
Киев • УНН
В лесу Фонтенбло к югу от Парижа возник пожар исключительного масштаба, который охватил 800 гектаров. Для тушения впервые привлекли самолеты с юга Франции из-за третьей волны жары.
Самолеты отправлены для борьбы с лесными пожарами «исключительного масштаба» недалеко от Парижа во Франции, пишет УНН со ссылкой на BBC.
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Два пожарных самолета были доставлены в парижский регион для борьбы с крупным лесным пожаром к югу от французской столицы.
Пожар в лесу Фонтенбло, который чиновники описывают как «опасный» и «исключительного масштаба», частично перекрыл главную автомагистраль страны, проходящую с севера на юг, нарушив движение транспорта во время первых больших летних выходных.
Рано утром в понедельник чиновники заявили, что огонь охватил 800 гектаров и все еще распространяется в лесу, примерно в 60 км к юго-востоку от Парижа.
Парижский регион страдает от третьей волны жары в этом году, когда летом в нескольких странах Европы были побиты температурные рекорды.
По словам Эрика Брокарди из национальной федерации пожарных Франции, это был первый случай, когда пожарные самолеты были отправлены с обычно более сухого и жаркого юга страны для борьбы с пожарами в парижском регионе.
Также были задействованы два пожарных вертолета и самолет наблюдения, добавил он, сообщает AFP. «Цель — спасти жизни и имущество», — цитируют его слова.
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