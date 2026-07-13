Рядом с Парижем вспыхнул лесной пожар "исключительного масштаба", привлекли авиацию

$44.490.0250.860.02
ukenru
07:24 • 896 просмотра
ЕС пока не согласовал 21-й пакет санкций против рф - Каллас
06:00 • 6808 просмотра
Более 10 000 дополнительных смертей зафиксировали в Европе на фоне рекордной жары в июне
05:53 • 14574 просмотра
Италия предлагает новую "континентальную" оборонительную систему в Европе с участием Украины
13 июля, 00:16 • 15871 просмотра
В оккупированной Ялте бензин подорожал до 450 рублей (260 грн) за литр – мониторинг
12 июля, 18:08 • 18849 просмотра
Остатки ЧВК "Вагнер" во главе с сыном Пригожина создали наркоимперию в Африке - WSJ
12 июля, 17:32 • 37741 просмотра
Послу Украины в США Стефанишиной готовят замену из-за возможного подозрения НАБУ - журналист
12 июля, 17:01 • 26266 просмотра
Встреча "коалиции желающих" в Париже - стали известны темы для обсуждения лидерами стран
12 июля, 15:07 • 34138 просмотра
Германия выделила 90 млн евро на 50 000 ударных FPV-дронов Shrike для Украины - Reuters
12 июля, 13:31 • 34793 просмотра
Фракция "Слуга народа" на следующей неделе рассмотрит кадровые вопросы - нардепы
12 июля, 11:58 • 29011 просмотра
Свириденко уходит на пост посла США, на пост премьера рассматривают четырех кандидатов - нардеп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2м/с
77%
744мм
Популярные новости
Южная Корея обратилась к КНДР с просьбой помочь найти пропавшего моряка12 июля, 21:56 • 18724 просмотра
"Я не могу сейчас умереть, надо ещё ввести санкции против РФ": над чем работал Грэм в последние часы жизни12 июля, 22:35 • 8364 просмотра
Ремейк «Моаны» разочаровал стартом в прокате, несмотря на бюджет в 250 млн долларов12 июля, 23:38 • 10714 просмотра
Что празднуют 13 июля в Украине и мире 03:54 • 6828 просмотра
Мониторинговые каналы публикуют кадры атак на танкеры РФ, NASA зафиксировало новые пожары в Азовском мореVideo04:44 • 10259 просмотра
публикации
На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времениPhoto
Эксклюзив
12 июля, 11:35 • 53509 просмотра
Союзник Украины и сторонник жесткой политики США: кем был Линдси Грэм12 июля, 08:47 • 47898 просмотра
Куда пойти на выходных 11-12 июля в КиевеPhoto10 июля, 16:49 • 94862 просмотра
Экспорт оборонной продукции открыли: эксперт считает, что ключевые барьеры остались10 июля, 15:05 • 96386 просмотра
Что делать, чтобы не садилась батарея в телефоне: простые способы продлить её ресурс 10 июля, 14:45 • 84661 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Крым
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 51135 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 85385 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 86065 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 79583 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 154324 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Золото
Кх-59
Нефть марки Brent
Старлинк

Рядом с Парижем вспыхнул лесной пожар "исключительного масштаба", привлекли авиацию

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

В лесу Фонтенбло к югу от Парижа возник пожар исключительного масштаба, который охватил 800 гектаров. Для тушения впервые привлекли самолеты с юга Франции из-за третьей волны жары.

Рядом с Парижем вспыхнул лесной пожар "исключительного масштаба", привлекли авиацию

Самолеты отправлены для борьбы с лесными пожарами «исключительного масштаба» недалеко от Парижа во Франции, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Два пожарных самолета были доставлены в парижский регион для борьбы с крупным лесным пожаром к югу от французской столицы.

Пожар в лесу Фонтенбло, который чиновники описывают как «опасный» и «исключительного масштаба», частично перекрыл главную автомагистраль страны, проходящую с севера на юг, нарушив движение транспорта во время первых больших летних выходных.

Рано утром в понедельник чиновники заявили, что огонь охватил 800 гектаров и все еще распространяется в лесу, примерно в 60 км к юго-востоку от Парижа.

Парижский регион страдает от третьей волны жары в этом году, когда летом в нескольких странах Европы были побиты температурные рекорды.

По словам Эрика Брокарди из национальной федерации пожарных Франции, это был первый случай, когда пожарные самолеты были отправлены с обычно более сухого и жаркого юга страны для борьбы с пожарами в парижском регионе.

Также были задействованы два пожарных вертолета и самолет наблюдения, добавил он, сообщает AFP. «Цель — спасти жизни и имущество», — цитируют его слова.

Испания борется с одним из самых смертоносных лесных пожаров11.07.26, 18:30 • 6034 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоНовости Мира
Пожары
Париж
Франция