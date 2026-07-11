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Испания борется с одним из самых смертоносных лесных пожаров

Киев • УНН

 • 1596 просмотра

Сотни пожарных на юго-востоке Испании сдерживают пламя, охватившее 6600 гектаров. Погибло 12 человек, среди которых четверо британцев, 23 считаются пропавшими без вести.

Испания борется с одним из самых смертоносных лесных пожаров

Сотни пожарных в Испании до сих пор борются за сдерживание очагов пламени на юго-востоке одной из самых сильных лесных пожаров в истории страны, пишет УНН со ссылкой на BBC

Детали

Службы экстренной помощи были развернуты вокруг села Бедар, где погибло 12 человек, среди которых четверо британцев, сообщает испанская власть. Еще 23 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

Местные чиновники в районе Лос-Гальярдос в Альмерии предупреждают, что количество погибших может возрасти, опасаясь, что среди погибших есть еще британцы.

Длительная жара с температурой около 40°C вызвала лесные пожары по всей Южной Европе этим летом, особенно во Франции, Португалии и Испании.

Высокие температуры, невероятно сухая земля и сильные ветры привели к быстрому распространению пожара в Лос-Гальярдос в четверг днем.

Министр здравоохранения и чрезвычайных ситуаций Андалусии Антонио Санс заявил в субботу, что пожар охватил 6600 гектаров земли.

Причиной пожара считается падение линии электропередачи, но местные электроэнергетические компании это отрицают.

Санс также сказал, что погодные условия улучшились за ночь, "что позволило нам встретить день с лучшими перспективами, чем вчера". Он добавил: "Это первый день, когда мы сможем начать прямую атаку на огонь. До сих пор погодные условия и характер пожара позволяли нам работать только в обороне".

По словам представителей властей в Бедаре, некоторые из погибших не выбрали рекомендованный маршрут эвакуации, но непонятно, насколько хорошо были переданы эти указания. Санс сказал, что быстро распространявшийся пожар был сложным, и большинство или даже все жертвы могли быть иностранными гражданами.

С гибелью по меньшей мере 12 человек, это уже один из самых смертоносных лесных пожаров в истории Испании.

12 человек погибли в лесном пожаре в Испании на фоне жары10.07.26, 08:42 • 3994 просмотра

Юлия Шрамко

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