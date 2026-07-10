12 человек погибли в лесном пожаре в Испании на фоне жары

По меньшей мере 12 человек погибли в результате лесного пожара в Лос-Гальярдосе в юго-восточной провинции Альмерия в Испании, еще шесть получили ранения, по данным регионального правительства Андалусии, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Некоторые из жертв были найдены внутри автомобилей, охваченных пламенем. Очевидцы говорят, что причиной пожара стал оборванный провод линии электропередачи, и огонь быстро распространился на лесной массив поблизости. Власти пока не подтвердили причину пожара.

Длительная жара с температурой около 40°C вызвала лесные пожары по всей южной Европе.

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Сотни пожарных борются с крупными пожарами во Франции, Португалии и Испании, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Число погибших в результате пожара в Лос-Гальярдосе возросло до 12 после подтверждения еще шести смертей - говорится в заявлении регионального правительства Андалусии.

Глава регионального правительства Хуанма Морено назвал гибель людей трагедией.

Около 150 пожарных работали над тушением пожара в селе Бедар. Среди пострадавших был человек, доставленный в больницу с отравлением дымом, и еще один, получивший ожоги. Четыре человека получили медицинскую помощь на месте происшествия из-за незначительных ожогов и проблем с дыханием, вызванных сильным задымлением.

Пожар также привел к перекрытию дорог, а 1000 жителей были эвакуированы, сообщили службы экстренной помощи.

Премьер-министр Педро Санчес заявил в мае, что в этом году Испания развернет крупнейшую в истории Испании операцию по борьбе с лесными пожарами летом, сообщают местные СМИ и AFP.

Испанское военное подразделение экстренной помощи (UME), которое разворачивается в случае крупных чрезвычайных ситуаций, заявило, что присоединится к усилиям по тушению пожара в Лос-Гальярдосе.

В июне в Испании была зафиксирована самая высокая среднесуточная температура с 1950 года, а также несколько дней с самыми высокими температурами за этот месяц. В некоторых частях страны прогнозировались температуры до 42°C.

В прошлом году, по данным Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS), в Испании сгорели рекордные 393 000 гектаров, что более чем в шесть раз превышает средний показатель по Испании за период с 2006 по 2024 год.

Изменение климата приводит к повышению температуры во всем мире, и Европа является континентом, который нагревается быстрее всего, нагреваясь вдвое быстрее, чем в среднем по миру, согласно данным климатической службы Copernicus.

Западная Европа пережила самый жаркий июнь в истории на фоне усиления волн тепла

Это приводит к увеличению летних волн жары, усилению давления на европейские водные ресурсы и более интенсивным лесным пожарам.

Прошлый год стал худшим сезоном лесных пожаров в Европейском Союзе с начала записей в 2006 году: сгорело более миллиона гектаров по всему ЕС.

В отдельном исследовании, проведенном группой World Weather Attribution при Имперском колледже Лондона, ухудшение пожароопасного сезона в Средиземноморье связывается непосредственно с изменением климата.

Эксперты предупреждают, что в будущем в Европе, вероятно, будут продолжаться более частые и масштабные пожары.