Более 100 млн жителей США под угрозой из-за дыма от лесных пожаров в Канаде - CNN

Более 100 миллионов жителей США оказались под предупреждениями об опасном качестве воздуха из-за густого дыма от масштабных лесных пожаров в Канаде. Загрязнение охватило 18 штатов и округ Колумбия, а наихудшая ситуация на данный момент наблюдается в регионе Вашингтона. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

По данным издания, густые облака дыма продолжают поступать из Канады и распространяются над районами Великих озер, северо-востока и среднеатлантического побережья США.

Во многих регионах власти предупреждают, что уровень загрязнения воздуха настолько высок, что он представляет опасность не только для людей с хроническими заболеваниями, но и для здоровых взрослых.

Риск негативных последствий для здоровья повышен для всех