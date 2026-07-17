Более 100 млн жителей США под угрозой из-за дыма от лесных пожаров в Канаде - CNN
Киев • УНН
Густой дым от канадских пожаров накрыл 18 штатов США и округ Колумбия. Худшая ситуация наблюдается в Вашингтоне, где загрязнение опасно даже для здоровых людей.
Более 100 миллионов жителей США оказались под предупреждениями об опасном качестве воздуха из-за густого дыма от масштабных лесных пожаров в Канаде. Загрязнение охватило 18 штатов и округ Колумбия, а наихудшая ситуация на данный момент наблюдается в регионе Вашингтона. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
По данным издания, густые облака дыма продолжают поступать из Канады и распространяются над районами Великих озер, северо-востока и среднеатлантического побережья США.
Во многих регионах власти предупреждают, что уровень загрязнения воздуха настолько высок, что он представляет опасность не только для людей с хроническими заболеваниями, но и для здоровых взрослых.
Риск негативных последствий для здоровья повышен для всех
По информации CNN, дым переносится в южном направлении потоками ветра. В пятницу наиболее загрязненным регионом восточного побережья стал Вашингтон, однако дальнейшее распространение дыма будет зависеть от изменения погодных условий.
Синоптики прогнозируют, что опасное качество воздуха сохранится как минимум до субботы. В то же время ожидаются дожди и грозы, которые должны частично очистить атмосферу и улучшить ситуацию.
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