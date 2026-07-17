Более 100 млн жителей США под угрозой из-за дыма от лесных пожаров в Канаде - CNN

$44.620.1351.160.10
ukenru
15:34 • 18 просмотра
Сандра Аудкирк стала временной поверенной в делах США в Украине
14:53 • 2228 просмотра
Правительство назначило Хмару и.о. министра обороны, Сибигу - и.о. министра иностранных дел - Корецкий
13:54 • 11943 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты
12:08 • 15349 просмотра
Прах первого главы ОУН Евгена Коновальца перезахоронят в Украине - решение правительства
11:19 • 23257 просмотра
Зеленский назначает Клименко секретарем СНБО
11:18 • 19438 просмотра
ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву
11:00 • 17685 просмотра
СБУ уничтожила российский самолет Ту-95 в энгельсе - Зеленский
10:32 • 11131 просмотра
Оккупантам приказали усилить удары дронами по АЗС и транспорту у фронта и в приграничье - ГУР
09:59 • 11085 просмотра
На Гавайях зафиксировали новое извержение вулкана КилауэаVideo
Эксклюзив
09:43 • 12670 просмотра
В Перинатальном центре Киева родилась тройня
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
3.6м/с
26%
749мм
Популярные новости
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей17 июля, 07:59 • 23372 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto10:01 • 20172 просмотра
россия массированно атакует газодобывающий объект в Харьковской области, работа остановлена - Нафтогаз10:19 • 13848 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto10:41 • 21674 просмотра
Зеленский провел первое совещание с Корецким: говорили о правительственной программе, главах Минобороны, МИД и Нафтогаза10:58 • 14716 просмотра
публикации
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты13:54 • 11943 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto10:41 • 21908 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 35553 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 38682 просмотра
Японская кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страны16 июля, 14:56 • 45894 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Олег Кипер
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Соединённые Штаты
Вашингтон
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов13:57 • 3720 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP13:42 • 4238 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей12:54 • 3978 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto10:01 • 20326 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей17 июля, 07:59 • 23519 просмотра
Актуальное
Фильм
Отопление
SpaceX Starship
YouTube
Сериал

Более 100 млн жителей США под угрозой из-за дыма от лесных пожаров в Канаде - CNN

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

Густой дым от канадских пожаров накрыл 18 штатов США и округ Колумбия. Худшая ситуация наблюдается в Вашингтоне, где загрязнение опасно даже для здоровых людей.

Более 100 млн жителей США под угрозой из-за дыма от лесных пожаров в Канаде - CNN

Более 100 миллионов жителей США оказались под предупреждениями об опасном качестве воздуха из-за густого дыма от масштабных лесных пожаров в Канаде. Загрязнение охватило 18 штатов и округ Колумбия, а наихудшая ситуация на данный момент наблюдается в регионе Вашингтона. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По данным издания, густые облака дыма продолжают поступать из Канады и распространяются над районами Великих озер, северо-востока и среднеатлантического побережья США.

Во многих регионах власти предупреждают, что уровень загрязнения воздуха настолько высок, что он представляет опасность не только для людей с хроническими заболеваниями, но и для здоровых взрослых.

Риск негативных последствий для здоровья повышен для всех

- говорится в предупреждении совета по контролю качества воздуха Вашингтона.

По информации CNN, дым переносится в южном направлении потоками ветра. В пятницу наиболее загрязненным регионом восточного побережья стал Вашингтон, однако дальнейшее распространение дыма будет зависеть от изменения погодных условий.

Синоптики прогнозируют, что опасное качество воздуха сохранится как минимум до субботы. В то же время ожидаются дожди и грозы, которые должны частично очистить атмосферу и улучшить ситуацию.

Более 10 000 дополнительных смертей зафиксировали в Европе на фоне рекордной жары в июне13.07.26, 09:00 • 28123 просмотра

Андрей Тимощенков

ОбществоНовости МираПогода и окружающая среда
Гроза
Пожары
Ураган в США
Вашингтон
Канада
Соединённые Штаты