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Трамп подписал указ о введении дополнительных 50% пошлин на ряд товаров из Канады

Киев • УНН

 • 1488 просмотра

США вводят 50-процентные пошлины на молочные продукты, алкоголь и хоккейное снаряжение из Канады. Канада не спешит с реакцией, курс канадского доллара снизился.

Трамп подписал указ о введении дополнительных 50% пошлин на ряд товаров из Канады
Фото: Bloomberg

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 50-процентной пошлины на широкий перечень товаров, импортируемых из Канады, заявив о "несправедливом отношении" Оттавы к американским автомобилям, молочной продукции и алкоголю. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Новые пошлины вступят в силу 19 августа и станут очередным шагом в обострении торгового конфликта между двумя странами. В Белом доме заявили, что эти меры необходимы для защиты американского бизнеса.

В указе отмечается, что Канада якобы дискриминирует американскую торговлю, предоставляя более выгодные условия другим иностранным партнерам.

Новые тарифы не затронут энергоносители и критически важные ресурсы

Под действие пошлин подпадут различные категории товаров – от вина и хоккейного снаряжения до цемента. В то же время они не будут распространяться на энергоносители, калийные удобрения, критически важные минералы и рыбу.

По данным BBC, США также сохраняют действующие пошлины на канадскую сталь, алюминий и медь в размере от 15% до 50%, а также 35-процентную пошлину на хвойную древесину и 25-процентный тариф на неамериканские автомобильные комплектующие.

В материале отмечается, что администрация Трампа обосновывает новые меры давними торговыми спорами по поводу автомобилей, молочной продукции и алкоголя. В частности, президент США критикует канадскую систему регулирования импорта молочной продукции, которая предусматривает высокие пошлины на объемы, превышающие установленные квоты, а также бойкот американского алкоголя, введенный большинством канадских провинций.

Трамп пригрозил Канаде увеличением пошлин из-за дыма от лесных пожаров, Оттава ответила18.07.26, 07:58 • 6263 просмотра

Степан Гафтко

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