Карни пригрозил ответом на новые 50% пошлины США на канадские товары

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Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что правительство рассмотрит все возможные ответные меры, если Оттаве не удастся договориться с США об отмене новых 50% пошлин на канадские товары. Об этом он сказал журналистам в Шарлоттауне, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Если соглашение не будет достигнуто, все будет обсуждено, в зависимости от результата переговоров – сказал Карни.

На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа, ссылаясь на закон времен Великой депрессии, пригрозила ввести 50% пошлины на ряд канадских товаров, в частности электрооборудование, упаковку, хоккейное снаряжение и пиво. Ожидается, что новые тарифы, которые могут затронуть около 5% экспорта Канады в США, вступят в силу 19 августа.

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Карни сообщил, что представители двух стран сейчас ведут переговоры, которые охватывают все действующие тарифы и торговые ограничения. По его словам, он и Дональд Трамп договорились ускорить этот процесс.

На вопрос, являются ли новые тарифные угрозы Трампа реальным намерением или лишь способом усилить давление во время переговоров, премьер ответил: "И то, и другое".

Мы видели серию торговых переговоров, которые провели США, и обычно существует срок. Обычно с этим сроком связан чрезмерный тариф – сказал Карни.

Переговоры продолжаются

Премьер-министр отметил, что на этой неделе взаимодействие между канадской стороной и администрацией США свидетельствует о серьезном отношении к переговорам. В прошлом году объем торговли товарами и услугами между Канадой и США составил почти 900 млрд долларов.

В то же время Карни подчеркнул, что Оттава не согласится на договоренность любой ценой.

Мне нужно убедить, нам нужно убедить, команде нужно убедить, премьерам нужно убедить, что соглашение стоит бумаги, на которой оно написано – заявил он.

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