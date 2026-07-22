Трамп готов ввести новые пошлины для десятков стран на этой неделе - FT

Президент США Дональд Трамп готов ввести новые тарифы для десятков стран уже на этой неделе, несмотря на то, что его советники предупреждают его о риске экономических потрясений, вызванных торговой войной накануне промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных лиц, знакомых с планами главы Белого дома, информирует УНН.

Отмечается, что американские чиновники подготовили варианты, которые позволят Трампу ввести новые тарифы для десятков стран, поскольку срок действия 10-процентных глобальных пошлин США истекает уже на этой неделе.

Хотя ожидается, что самые неотложные новые пошлины будут на уровне уже действующих 10-процентных тарифов, администрация также работает над другими расследованиями, которые могут предоставить ей законные полномочия предлагать более высокие пошлины. За кулисами высокопоставленные чиновники советовали президенту поддерживать стабильность с торговыми партнерами и соблюдать соглашения, которые Вашингтон заключил с ними о снижении тарифов в 2025 году