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Трамп готов ввести новые пошлины для десятков стран на этой неделе - FT

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Президент США Дональд Трамп планирует ввести новые пошлины для десятков стран, несмотря на предостережения советников. Это происходит на фоне эскалации напряженности между США и Ираном.

Трамп готов ввести новые пошлины для десятков стран на этой неделе - FT

Президент США Дональд Трамп готов ввести новые тарифы для десятков стран уже на этой неделе, несмотря на то, что его советники предупреждают его о риске экономических потрясений, вызванных торговой войной накануне промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных лиц, знакомых с планами главы Белого дома, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что американские чиновники подготовили варианты, которые позволят Трампу ввести новые тарифы для десятков стран, поскольку срок действия 10-процентных глобальных пошлин США истекает уже на этой неделе.

Хотя ожидается, что самые неотложные новые пошлины будут на уровне уже действующих 10-процентных тарифов, администрация также работает над другими расследованиями, которые могут предоставить ей законные полномочия предлагать более высокие пошлины. За кулисами высокопоставленные чиновники советовали президенту поддерживать стабильность с торговыми партнерами и соблюдать соглашения, которые Вашингтон заключил с ними о снижении тарифов в 2025 году

- цитирует издание одного из собеседников.

Указывается, что попытка Трампа возобновить торговую войну происходит в момент эскалации вражды между США и Ираном, которая всколыхнула мировые энергетические рынки и рискует перерасти в региональный конфликт.

"Война нанесла экономический ущерб простым американцам, подняв цены на бензин до более чем 4 долларов за галлон на этой неделе и рискуя разжечь разочарование избирателей из-за высокой стоимости жизни", - говорится в статье.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 50-процентной пошлины на широкий перечень товаров, импортируемых из Канады, заявив о "несправедливом отношении" Оттавы к американским автомобилям, молочной продукции и алкоголю.

Трамп пригрозил ЕС 100% пошлинами из-за цифрового налога28.06.26, 19:27 • 5611 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
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Financial Times
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Соединённые Штаты
Иран