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Трамп пригрозил ЕС 100% пошлинами из-за цифрового налога

Киев • УНН

 • 1366 просмотра

Президент США Дональд Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами странам, которые введут цифровой налог для техногигантов. В ЕС продолжаются дискуссии о таком сборе в бюджете на 2028-2034 годы.

Трамп пригрозил ЕС 100% пошлинами из-за цифрового налога

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины против стран, которые введут цифровой налог для крупных технологических компаний. На этом фоне в Европейском союзе продолжаются дискуссии о введении такого сбора в рамках нового бюджета ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

По данным издания, Трамп заявил, что любая страна, которая введет цифровой налог, столкнется со 100-процентными пошлинами на весь экспорт в США. Угроза прозвучала в то время, когда Еврокомиссия, Европарламент и государства-члены обсуждают бюджет ЕС на 2028-2034 годы, а цифровой налог рассматривается как один из возможных новых источников доходов.

В Европейской комиссии подчеркнули, что ЕС и его государства-члены имеют суверенное право самостоятельно регулировать экономическую деятельность на своей территории.

Как отмечает Spiegel, в Брюсселе расценивают заявления Трампа как попытку повлиять на внутреннюю политику Европейского союза с помощью торгового давления.

США могут ввести пошлины для судов в Ормузском проливе в случае провала переговоров с Ираном - Трамп21.06.26, 01:44 • 9332 просмотра

Степан Гафтко

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