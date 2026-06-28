Трамп пригрозил ЕС 100% пошлинами из-за цифрового налога
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами странам, которые введут цифровой налог для техногигантов. В ЕС продолжаются дискуссии о таком сборе в бюджете на 2028-2034 годы.
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины против стран, которые введут цифровой налог для крупных технологических компаний. На этом фоне в Европейском союзе продолжаются дискуссии о введении такого сбора в рамках нового бюджета ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.
Детали
По данным издания, Трамп заявил, что любая страна, которая введет цифровой налог, столкнется со 100-процентными пошлинами на весь экспорт в США. Угроза прозвучала в то время, когда Еврокомиссия, Европарламент и государства-члены обсуждают бюджет ЕС на 2028-2034 годы, а цифровой налог рассматривается как один из возможных новых источников доходов.
В Европейской комиссии подчеркнули, что ЕС и его государства-члены имеют суверенное право самостоятельно регулировать экономическую деятельность на своей территории.
Как отмечает Spiegel, в Брюсселе расценивают заявления Трампа как попытку повлиять на внутреннюю политику Европейского союза с помощью торгового давления.
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