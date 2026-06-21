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США могут ввести пошлины для судов в Ормузском проливе в случае провала переговоров с Ираном - Трамп

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут ввести собственные пошлины для судов в Ормузском проливе, если мирные переговоры с Ираном не будут результативными. Первоначальное соглашение предусматривает бесплатный проход судов на время двухмесячного перемирия.

США могут ввести пошлины для судов в Ормузском проливе в случае провала переговоров с Ираном - Трамп

Соединенные Штаты Америки могут ввести собственные пошлины и сборы для судов, проходящих через Ормузский пролив, если запланированные мирные переговоры с Ираном не будут результативными. Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, первоначальное промежуточное соглашение, направленное на прекращение вооруженного конфликта с Ираном, четко предусматривает полностью бесплатный проход судов через пролив на время действия двухмесячного режима прекращения огня.

И после окончания этого 60-дневного периода плата также взиматься не будет, за исключением случаев, когда она будет введена Соединенными Штатами Америки и в их пользу в случае, если соглашение не будет заключено, за услуги, оказанные в качестве «Ангела-хранителя» странам Ближнего Востока с целью возмещения прошлых, настоящих и будущих расходов

- написал Трамп.

Напомним

Накануне американские военные заявили, что Ормузский пролив остается открытым для судоходства, несмотря на заявления Ирана о его закрытии.

Иран снова объявил о закрытии Ормузского пролива из-за действий США и Израиля20.06.26, 16:36 • 2742 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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