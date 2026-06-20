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Иран снова объявил о закрытии Ормузского пролива из-за действий США и Израиля

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Иран закрыл Ормузский пролив, обвинив США в нарушении меморандума, а Израиль – в боевых действиях в Ливане. Военное командование предупредило о возможных дальнейших мерах в случае агрессии.

Иран снова объявил о закрытии Ормузского пролива из-за действий США и Израиля

Иран заявил о повторном закрытии Ормузского пролива, обвинив США в нарушении договоренностей, предусмотренных меморандумом о взаимопонимании, а Израиль – в продолжении боевых действий в Ливане, пишет УНН со ссылкой на Reuters и BBC.

Детали

В Центральном командовании объединенных вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" заявили, что закрытие пролива стало "первым шагом" в ответ на нарушение обязательств, предусмотренных меморандумом из 14 пунктов.

Иранское военное руководство также предупредило о возможных дальнейших мерах в случае продолжения того, что в Тегеране назвали "агрессией". Соответствующее заявление распространило государственное агентство Mehr.

Заявление прозвучало на фоне нового обострения ситуации в Ливане. Несмотря на объявленное накануне перемирие, в субботу Израиль и группировка "Хезболла" продолжили обмен ударами и взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня.

Израиль и "Хезболла" возобновили боевые действия через несколько часов после начала перемирия20.06.26, 15:59 • 2030 просмотров

Степан Гафтко

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