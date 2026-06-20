Израиль и "Хезболла" возобновили боевые действия через несколько часов после начала перемирия

Израиль и ливанская группировка «Хезболла» обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, который вступил в силу в пятницу. В результате израильских ударов по Ливану в субботу погибли по меньшей мере 10 человек, сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По данным ливанского агентства NNA, израильская авиация и беспилотники нанесли удары по ряду объектов на юге страны и в долине Бекаа. В то же время Армия обороны Израиля заявила, что ночью «Хезболла» выпустила более 50 снарядов по израильским войскам на юге Ливана, что стало причиной ответных ударов.

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«Хезболла» заявила, что продолжает соблюдать договоренности о прекращении огня, однако будет реагировать на любые попытки Израиля расширить свое присутствие на территории Ливана. Группировка утверждает, что израильские военные пытались проникнуть в район холма Али-аль-Тахер, после чего между сторонами произошло боевое столкновение.

Среди погибших есть гражданские и военный

По информации BBC, в результате удара по трехэтажному жилому дому в городе Бариш погибли четверо членов одной семьи – отец, мать и двое детей. Ливанская армия также сообщила о гибели своего военнослужащего во время одного из израильских ударов.

Высокопоставленный представитель «Хезболлы» заявил, что группировка не позволит Израилю «свободы передвижения» на территории Ливана и считает вооруженное сопротивление законным до тех пор, пока израильские силы остаются в стране.

Режим прекращения огня официально вступил в силу в 16:00 в пятницу, однако уже через несколько часов боевые действия фактически возобновились.

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