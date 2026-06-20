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Разведка США предупреждает, что Нетаньяху может подорвать мирное соглашение Трампа с Ираном - WP

Киев • УНН

 • 1242 просмотра

Разведывательные службы США предупредили администрацию Трампа, что Нетаньяху, вероятно, будет подрывать усилия по заключению соглашения с Ираном через военные действия в Ливане. Политическое выживание израильского премьера связано с эскалацией против "Хезболлы".

Разведка США предупреждает, что Нетаньяху может подорвать мирное соглашение Трампа с Ираном - WP

Разведывательные службы США предупредили администрацию президента США Дональда Трампа, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, предпримет шаги, которые будут подрывать усилия Трампа по достижению прочного мирного соглашения с Ираном, на фоне того, как израильский премьер сталкивается с сильным политическим давлением, чтобы продолжать вести войну своей страны в Ливане, со ссылкой на нынешних и бывших чиновников США сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

По данным разведывательных отчетов, включая один, распространенный на этой неделе, Израиль, похоже, намерен продолжать военные операции против иранских прокси "Хезболлы" в Ливане, что противоречило бы ключевому элементу новой сделки, которая призывает к прекращению военных действий в этой стране.

Анализ появляется в момент роста напряженности между правительством Нетаньяху и должностными лицами администрации Трампа, которые публично предостерегали Израиль от нападений на "Хезболлу", которые могут сорвать сделку Трампа.

Сделка Трампа с Ираном может стать "горькой пилюлей" для Нетаньяху — Axios13.06.26, 20:00 • 10636 просмотров

В пятницу Израиль нанес авиаудары по югу Ливана в ответ на удар беспилотника "Хезболлы", в результате которого погибли четверо израильских солдат. На фоне того, как столкновения продолжались, официальные лица США и Ирана заявили об отсрочке переговоров, которые должны были начаться в Швейцарии в пятницу. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который должен был возглавить делегацию США, отложил свою поездку. Однако позже журналист Axios сообщил, что специальный представитель Белого дома Стив Уиткофф направляется в Швейцарию, где, как ожидается, состоится первый раунд переговоров с Ираном по потенциальной ядерной сделке, а также, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует совершить поездку в Швейцарию в субботу.

Если Нетаньяху усилит свою военную кампанию в Ливане, пишет WP, он не только поставит под угрозу рамки сделки, подписанной Соединенными Штатами и Ираном в среду, но и может разорвать отношения с американским президентом, которые были неотъемлемой частью его политического успеха.

Выступая на пресс-конференции во Франции в среду, чтобы объявить о "меморандуме о взаимопонимании" между США и Ираном, Трамп заявил, что у него есть "небольшой спор по поводу Ливана" с Нетаньяху, и призвал израильского лидера не "сносить здание каждый раз, когда в него заходит кто-то из "Хезболлы".

Трамп дистанционно подписал соглашение с Ираном во время ужина с Макроном в Версале – СМИ18.06.26, 00:55 • 4623 просмотра

В новом отчете разведки США делается вывод, что перед лицом национальных выборов этой осенью политическое выживание Нетаньяху связано с тем, чтобы показать своей внутренней аудитории, что он не выведет войска из Ливана и что он намерен эскалировать боевые действия с "Хезболлой", сказал один американский чиновник, знакомый с отчетом. Должностное лицо, как и другие опрошенные, говорило на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

В отчете разведки США также описывается разочарование Израиля условиями мирного меморандума Трампа, которые подрывают его более широкую цель – поддерживать максимальное давление на Тегеран, по словам нынешнего и бывшего чиновника.

В отчете высказывается мнение Израиля, что сделка может ограничить его способность защищаться от "Хезболлы", сказал один бывший чиновник.

Трамп заявил, что призвал Израиль договориться о прекращении огня с "Хезболлой"19.06.26, 22:00 • 2996 просмотров

Должностные лица администрации Трампа настаивают на том, что "условия не мешают Израилю нанести удар по "Хезболле", если по нему будет открыт огонь, и что беспокойство Нетаньяху бледнеет по сравнению с необходимостью заключить сделку и вновь открыть Ормузский пролив, чтобы предотвратить мировой экономический кризис".

В отчете отмечается, что любое приостановление боевых действий или вывод войск из Ливана будет воспринято Израилем как поражение Нетаньяху, сказал нынешний чиновник.

Израиль заявил о готовности соблюдать прекращение огня с «Хезболлой» - посол в США20.06.26, 00:38 • 6352 просмотра

"Военная деятельность Израиля в Ливане имеет единственную цель – защитить граждан Израиля от постоянных нападений "Хезболлы"", – заявил высокопоставленный чиновник израильского правительства на условиях анонимности согласно протоколу правительства в ответ на просьбу прокомментировать анализ американской разведки.

Даже если Израиль не будет эскалировать боевые действия в Ливане, бомбя южные пригороды Бейрута, где находится власть "Хезболлы", его отказ вывести войска с юга страны, вероятно, обречет хрупкую сделку между США и Ираном, заявил второй американский чиновник, представивший независимый анализ.

"Продолжение оккупации части Ливана – это рецепт катастрофы, – сказал чиновник. – Без полного вывода израильских войск вероятность возобновления боевых действий между [израильскими военными] и "Хезболлой" практически гарантирована".

Трамп похвалил Нетаньяху после восстановления перемирия между Израилем и «Хезболлой»20.06.26, 05:17 • 3308 просмотров

Юлия Шрамко

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