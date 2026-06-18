Трамп дистанционно подписал соглашение с Ираном во время ужина с Макроном в Версале – СМИ
Киев • УНН
Трамп дистанционно подписал меморандум о мире с Ираном во время ужина в Версале. Соглашение о завершении войны уже вступило в силу, согласно информации СМИ.
Президент США Дональд Трамп подписал экземпляр меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении войны во время ужина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версальском дворце. Об этом сообщил журналист Барак Равид в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
По словам Равида, подписание документа состоялось дистанционно. После того как Трамп поставил подпись на экземпляре соглашения, фотография документа была передана иранской стороне и странам-посредникам.
Президент Трамп лично подписал экземпляр соглашения во время ужина с президентом Франции в Версальском дворце. Фотография подписанного соглашения была отправлена иранцам и странам-посредникам
Меморандум уже вступил в силу
Журналист также сообщил со ссылкой на двух американских чиновников, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по завершению войны.
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США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по завершению войны дистанционно в среду, и он уже действует
Официального подтверждения этой информации от Белого дома или властей Ирана на момент публикации не поступало.
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