Трамп дистанционно подписал соглашение с Ираном во время ужина с Макроном в Версале – СМИ

Президент США Дональд Трамп подписал экземпляр меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении войны во время ужина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версальском дворце. Об этом сообщил журналист Барак Равид в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

По словам Равида, подписание документа состоялось дистанционно. После того как Трамп поставил подпись на экземпляре соглашения, фотография документа была передана иранской стороне и странам-посредникам.

Президент Трамп лично подписал экземпляр соглашения во время ужина с президентом Франции в Версальском дворце. Фотография подписанного соглашения была отправлена иранцам и странам-посредникам – написал Равид.

Меморандум уже вступил в силу

Журналист также сообщил со ссылкой на двух американских чиновников, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по завершению войны.

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США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по завершению войны дистанционно в среду, и он уже действует – отметил Равид.

Официального подтверждения этой информации от Белого дома или властей Ирана на момент публикации не поступало.

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