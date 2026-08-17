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Второе по величине водохранилище США достигло рекордного минимума: чем это грозит

Киев • УНН

 • 1350 просмотра

Второе по величине водохранилище США, озеро Пауэлл, опустилось до рекордно низкого уровня, поставив под угрозу водоснабжение и гидроэнергетику. Это усугубляет кризис для 40 миллионов человек, зависящих от реки Колорадо.

Второе по величине водохранилище США достигло рекордного минимума: чем это грозит

Озеро Пауэлл, второе по величине водохранилище США, достигло рекордно низкого уровня воды, усугубив кризис в бассейне реки Колорадо, от которой зависят более 40 миллионов человек. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

В субботу уровень воды опустился до 3519,91 фута (1072,9 метра) над уровнем моря, что немного ниже предыдущего рекорда 2023 года. С начала года озеро обмелело более чем на 6 метров.

Падение уровня воды угрожает не только водоснабжению, но и производству электроэнергии. Сейчас озеро находится примерно в 9,1 метра от отметки, ниже которой турбины ГЭС на плотине Глен-Каньон перестанут вырабатывать гидроэнергию.

Кризис угрожает миллионам людей нехваткой воды и электроэнергии

Примерно неделю назад исторического минимума достигло и озеро Мид — крупнейшее водохранилище США. Вместе Пауэлл и Мид содержат почти 60% всей воды, хранящейся в бассейне реки Колорадо.

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Река обеспечивает водой около 40 миллионов человек в семи штатах — Калифорнии, Аризоне, Неваде, Нью-Мексико, Юте, Вайоминге и Колорадо. Она также используется для орошения миллионов гектаров сельскохозяйственных земель.

В чём причина

Уровень воды снижается из-за многолетней засухи, повышения температуры, рекордно сухой зимы и чрезмерного использования ресурсов реки. Федеральное правительство и штаты пытаются договориться о новых правилах распределения воды, а предложенный план предусматривает возможное сокращение водоснабжения для Аризоны, Калифорнии и Невады.

Падение уровня также уже влияет на туризм на озере Пауэлл: часть лодочных рамп закрывают или переносят, а причалы перемещают на более глубокие участки водоёма.

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Степан Гафтко

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