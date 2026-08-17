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Друге за розміром водосховище США досягло рекордного мінімуму, чим це загрожує

Київ • УНН

 • 508 перегляди

Друге за розміром водосховище США, озеро Павелл, опустилося до рекордно низького рівня, загрожуючи водопостачанню та гідроенергетиці. Це посилює кризу для 40 мільйонів людей, які залежать від річки Колорадо.

Друге за розміром водосховище США досягло рекордного мінімуму, чим це загрожує

Озеро Павелл, друге за розміром водосховище США, досягло рекордно низького рівня води, посиливши кризу в басейні річки Колорадо, від якої залежать понад 40 мільйонів людей. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

У суботу рівень води опустився до 3519,91 фута (1072,9 метра) над рівнем моря, що трохи нижче попереднього рекорду 2023 року. Від початку року озеро обміліло більш ніж на 6 метрів.

Падіння рівня води загрожує не лише водопостачанню, а й виробництву електроенергії. Озеро зараз приблизно за 9,1 метра від позначки, нижче якої турбіни ГЕС на дамбі Глен-Каньйон перестануть виробляти гідроенергію.

Криза загрожує водою та електроенергією для мільйонів

Приблизно тиждень тому історичного мінімуму досягло й озеро Мід - найбільше водосховище США. Разом Павелл і Мід містять майже 60% усієї води, що зберігається в басейні річки Колорадо.

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Річка забезпечує водою близько 40 мільйонів людей у семи штатах - Каліфорнії, Аризоні, Неваді, Нью-Мексико, Юті, Вайомінгу та Колорадо. Вона також використовується для зрошення мільйонів гектарів сільськогосподарських земель.

В чому причина

Рівень води знижується через багаторічну посуху, підвищення температури, рекордно суху зиму та надмірне використання ресурсів річки. Федеральний уряд і штати намагаються домовитися про нові правила розподілу води, а запропонований план передбачає можливе скорочення водопостачання для Аризони, Каліфорнії та Невади.

Падіння рівня також уже впливає на туризм на озері Павелл: частину човнових рамп закривають або переносять, а пристані переміщують на глибші ділянки водойми.

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Степан Гафтко

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