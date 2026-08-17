Друге за розміром водосховище США досягло рекордного мінімуму, чим це загрожує

Озеро Павелл, друге за розміром водосховище США, досягло рекордно низького рівня води, посиливши кризу в басейні річки Колорадо, від якої залежать понад 40 мільйонів людей. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

У суботу рівень води опустився до 3519,91 фута (1072,9 метра) над рівнем моря, що трохи нижче попереднього рекорду 2023 року. Від початку року озеро обміліло більш ніж на 6 метрів.

Падіння рівня води загрожує не лише водопостачанню, а й виробництву електроенергії. Озеро зараз приблизно за 9,1 метра від позначки, нижче якої турбіни ГЕС на дамбі Глен-Каньйон перестануть виробляти гідроенергію.

Криза загрожує водою та електроенергією для мільйонів

Приблизно тиждень тому історичного мінімуму досягло й озеро Мід - найбільше водосховище США. Разом Павелл і Мід містять майже 60% усієї води, що зберігається в басейні річки Колорадо.

У Сербії через посуху з-під води з'явилися затоплені німецькі кораблі часів Другої світової війни

Річка забезпечує водою близько 40 мільйонів людей у семи штатах - Каліфорнії, Аризоні, Неваді, Нью-Мексико, Юті, Вайомінгу та Колорадо. Вона також використовується для зрошення мільйонів гектарів сільськогосподарських земель.

В чому причина

Рівень води знижується через багаторічну посуху, підвищення температури, рекордно суху зиму та надмірне використання ресурсів річки. Федеральний уряд і штати намагаються домовитися про нові правила розподілу води, а запропонований план передбачає можливе скорочення водопостачання для Аризони, Каліфорнії та Невади.

Падіння рівня також уже впливає на туризм на озері Павелл: частину човнових рамп закривають або переносять, а пристані переміщують на глибші ділянки водойми.

У Рейні рівень води опустився до історичного мінімуму