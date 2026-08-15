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У Рейні рівень води опустився до історичного мінімуму

Київ • УНН

 • 288 перегляди

У Німеччині рівень води в Рейні біля Кауба впав до 6 см, побивши рекорд 2018 року. Це порушило річкові вантажоперевезення, спричинивши перебої з постачанням та зростання витрат.

У Рейні рівень води опустився до історичного мінімуму

У річці Рейн у Німеччині рівень води впав до нового рекордного мінімуму, що суттєво порушило річкове вантажне судноплавство. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.  

Деталі 

Рівень води в річці Рейн впав до нового рекордного мінімуму, що суттєво порушило річкове вантажне судноплавство, оскільки на більшій частині території Німеччини триває тривала посуха

- пише видання. 

Повідомляється, що показник рівня води на вузькому місці Кауб поблизу Кобленца ввечері в п’ятницю впав до 6 сантиметрів (2,4 дюйма), а рано в суботу становив 8 см.

До цього року попереднім найнижчим рівнем, зафіксованим цим гідрометром, був показник 25 см, зафіксований у 2018 році.

Гідрометр показує глибину відносно умовної базової лінії біля берега річки, але є показником судноплавної глибини в цій точці, яка приблизно на метр  глибша.

Більшість вантажів, які раніше перевозилися по Рейну, було перенесено на автомобільні та залізничні перевезення, але ці види транспорту не можуть повністю компенсувати великі вантажоперевезення, що здійснювалися суднами.

З цієї причини компанії почали повідомляти про перебої у постачанні, а виробники хімічної продукції, комунальні підприємства та металургійні компанії попереджають про зростання витрат, транспортні затори та скорочення виробництва.

Нагадаємо

Угорська влада почала затоплювати 2 баржі біля атомної електростанції "Пакш", щоб підняти рівень води в Дунаї та забезпечити охолодження реакторів на тлі сильної посухи. 

Павло Башинський

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Німеччина
Угорщина