На Рейне уровень воды опустился до исторического минимума
Киев • УНН
В Германии уровень воды в Рейне возле Кауба упал до 6 см, побив рекорд 2018 года. Это нарушило речные грузоперевозки, вызвав перебои с поставками и рост расходов.
В немецкой реке Рейн уровень воды упал до нового рекордного минимума, что существенно нарушило речное грузовое судоходство. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
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Уровень воды в реке Рейн упал до нового рекордного минимума, что существенно нарушило речное грузовое судоходство, поскольку на большей части территории Германии продолжается длительная засуха
Сообщается, что показатель уровня воды в узком месте Кауба возле Кобленца в пятницу вечером упал до 6 сантиметров (2,4 дюйма), а рано утром в субботу составлял 8 см.
До этого года предыдущим самым низким уровнем, зафиксированным этим гидрометром, был показатель 25 см, зафиксированный в 2018 году.
Гидрометр показывает глубину относительно условной базовой линии у берега реки, но является показателем судоходной глубины в этой точке, которая примерно на метр больше.
Большинство грузов, которые ранее перевозились по Рейну, было переведено на автомобильные и железнодорожные перевозки, но эти виды транспорта не могут полностью компенсировать крупные грузоперевозки, осуществлявшиеся судами.
По этой причине компании начали сообщать о перебоях в поставках, а производители химической продукции, коммунальные предприятия и металлургические компании предупреждают о росте расходов, транспортных заторах и сокращении производства.
Напомним
Венгерские власти начали затапливать 2 баржи возле атомной электростанции "Пакш", чтобы повысить уровень воды в Дунае и обеспечить охлаждение реакторов на фоне сильной засухи.