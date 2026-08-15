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На Рейне уровень воды опустился до исторического минимума

Киев • УНН

 • 804 просмотра

В Германии уровень воды в Рейне возле Кауба упал до 6 см, побив рекорд 2018 года. Это нарушило речные грузоперевозки, вызвав перебои с поставками и рост расходов.

На Рейне уровень воды опустился до исторического минимума

В немецкой реке Рейн уровень воды упал до нового рекордного минимума, что существенно нарушило речное грузовое судоходство. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.  

Подробности 

Уровень воды в реке Рейн упал до нового рекордного минимума, что существенно нарушило речное грузовое судоходство, поскольку на большей части территории Германии продолжается длительная засуха

- пишет издание. 

Сообщается, что показатель уровня воды в узком месте Кауба возле Кобленца в пятницу вечером упал до 6 сантиметров (2,4 дюйма), а рано утром в субботу составлял 8 см.

До этого года предыдущим самым низким уровнем, зафиксированным этим гидрометром, был показатель 25 см, зафиксированный в 2018 году.

Гидрометр показывает глубину относительно условной базовой линии у берега реки, но является показателем судоходной глубины в этой точке, которая примерно на метр  больше.

Большинство грузов, которые ранее перевозились по Рейну, было переведено на автомобильные и железнодорожные перевозки, но эти виды транспорта не могут полностью компенсировать крупные грузоперевозки, осуществлявшиеся судами.

По этой причине компании начали сообщать о перебоях в поставках, а производители химической продукции, коммунальные предприятия и металлургические компании предупреждают о росте расходов, транспортных заторах и сокращении производства.

Напомним

Венгерские власти начали затапливать 2 баржи возле атомной электростанции "Пакш", чтобы повысить уровень воды в Дунае и обеспечить охлаждение реакторов на фоне сильной засухи. 

Павел Башинский

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