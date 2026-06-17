Трамп и Макрон поужинали в Версальском дворце во время саммита G7
Киев • УНН
Президенты США и Франции провели ужин в Версале во время саммита G7. Трамп отметил, что россия не демонстрирует подлинного стремления к миру в Украине.
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в среду вечером провели ужин в Версальском дворце по случаю 250-летия Соединенных Штатов. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Трамп находился во Франции для участия в саммите G7. Во время пресс-конференции в среду американский лидер поблагодарил Макрона и первую леди Франции Брижит Макрон за прием и гостеприимство.
Одной из главных тем саммита G7 стали война в Украине и ситуация на Ближнем Востоке. Эти вопросы лидеры обсуждали во время встреч и переговоров в рамках мероприятия.
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По словам Макрона, в ходе обсуждений Трамп выразил мнение, что россия не демонстрирует подлинного стремления к мирным переговорам по завершению войны против Украины.
Французский президент заявил об этом во время собственной пресс-конференции по итогам мероприятий в рамках саммита G7.
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