Трамп ожидает "очень особенный" ужин в Версале, потому что там "много золота"

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет "очень особенного" ужина с президентом Франции Макроном, так как хочет увидеть Версальский дворец, потому что там "много золота", передает УНН со ссылкой на Guardian.

Кроме того, Трамп надеется, что Европа "найдет свой путь", так как она "переживает много трудных времен" с энергетикой и иммиграцией.

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Как пишет AP, президент Франции Эммануэль Макрон ранее оправдал свое решение расстелить красную дорожку для Трампа, включая ужин в Версальском дворце позже в среду.

"Версаль – это дипломатический инструмент и инструмент влияния", – сказал Макрон.

Используя футбольную аналогию, Макрон сказал, что он подходит к дипломатии как сборная Франции: "Независимо от того, играю я дома или на выезде, моя цель – забивать голы. А когда я принимаю другие команды, я стараюсь хорошо их принять".

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