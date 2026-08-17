Нефть подорожчала из-за неопределённости на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Цена на нефть Brent выросла на 0,5% из-за новых израильских ударов по Ливану и возможного усиления санкций США против Ирана. Трейдеры оценивают риски накануне завершения перемирия между США и Ираном.
Цена на нефть Brent выросла на 0,5% в начале торгов в понедельник на фоне новых израильских ударов по Ливану и возможного ужесточения санкций США против Ирана. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
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Трейдеры оценивают риски накануне официального завершения перемирия между США и Ираном, которое ожидается в понедельник. В то же время переговоры по Ормузскому проливу фактически остаются без прогресса, а Вашингтон готовит план экономической изоляции Ирана.
Израиль заявил, что в ходе ударов по южному Ливану убил 11 человек, среди которых был высокопоставленный командир "Хезболлы". По данным израильской стороны, атака стала ответом на нападение группировки, в результате которого накануне были ранены трое израильских военнослужащих.
Рынки реагируют на геополитическую неопределённость
Наиболее существенным препятствием для рынка в настоящее время остаётся геополитическая неопределённость, которая продолжает время от времени давить на настроения рынка, хотя относительное отсутствие военной активности на Ближнем Востоке снизило волатильность на периферии
Американские акции накануне снизились после падения потребительских настроений и более слабых, чем ожидалось, розничных продаж. Доллар также опустился до самого низкого уровня с мая из-за снижения ожиданий трейдеров относительно повышения Федеральной резервной системой процентной ставки в сентябре.
Помимо Brent, в понедельник фьючерсы на западнотехасскую нефть WTI выросли на 0,3% - до $82,67 за баррель. В то же время фьючерсы на S&P 500 почти не изменились, а биткоин снизился на 0,2% - до $62 906,66.
Тайные перевозки нефти через Ормузский пролив сдерживают рост мировых цен — Bloomberg17.08.26, 01:57 • 1768 просмотров