Нефть подорожчала из-за неопределённости на Ближнем Востоке

Цена на нефть Brent выросла на 0,5% в начале торгов в понедельник на фоне новых израильских ударов по Ливану и возможного ужесточения санкций США против Ирана. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Трейдеры оценивают риски накануне официального завершения перемирия между США и Ираном, которое ожидается в понедельник. В то же время переговоры по Ормузскому проливу фактически остаются без прогресса, а Вашингтон готовит план экономической изоляции Ирана.

Израиль заявил, что в ходе ударов по южному Ливану убил 11 человек, среди которых был высокопоставленный командир "Хезболлы". По данным израильской стороны, атака стала ответом на нападение группировки, в результате которого накануне были ранены трое израильских военнослужащих.

Рынки реагируют на геополитическую неопределённость

Наиболее существенным препятствием для рынка в настоящее время остаётся геополитическая неопределённость, которая продолжает время от времени давить на настроения рынка, хотя относительное отсутствие военной активности на Ближнем Востоке снизило волатильность на периферии - сказал старший аналитик Capital.com Кайл Родда.

Американские акции накануне снизились после падения потребительских настроений и более слабых, чем ожидалось, розничных продаж. Доллар также опустился до самого низкого уровня с мая из-за снижения ожиданий трейдеров относительно повышения Федеральной резервной системой процентной ставки в сентябре.

Помимо Brent, в понедельник фьючерсы на западнотехасскую нефть WTI выросли на 0,3% - до $82,67 за баррель. В то же время фьючерсы на S&P 500 почти не изменились, а биткоин снизился на 0,2% - до $62 906,66.

Тайные перевозки нефти через Ормузский пролив сдерживают рост мировых цен — Bloomberg