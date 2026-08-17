Тайные перевозки нефти через Ормузский пролив сдерживают рост мировых цен — Bloomberg

Несмотря на недавние атаки на суда, скрытые перевозки нефти через Ормузский пролив и её перегрузка на танкеры в Оманском заливе продолжаются в значительных объёмах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этими поставками, пишет УНН.

Детали

По словам источников, объёмы перевозок «тёмными» судами превышают оценку в 4 миллиона баррелей в сутки. Отследить точное количество сложно, поскольку танкеры скрывают своё местоположение и почти не передают данные о маршрутах.

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До войны с Ираном через Ормузский пролив ежедневно проходило около 20 миллионов баррелей нефти — примерно пятая часть мировых поставок. На прошлой неделе министр энергетики США Крис Райт заявил, что за предыдущие семь дней через пролив проходило около 9 миллионов баррелей в сутки.

Скрытые поставки не позволяют ценам резко вырасти

По словам трейдеров и аналитиков, сохранение части поставок является одной из причин, по которой фьючерсы на нефть Brent большую часть августа торговались в диапазоне 80–90 долларов за баррель. В начале конфликта некоторые участники рынка прогнозировали рост цены до 150 долларов.

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Помимо скрытых морских перевозок, поставки поддерживаются альтернативными маршрутами по трубопроводам и использованием запасов. Через Ормузский пролив также проходят баррели из Ирака, Катара и Кувейта.

Государственная нефтяная компания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. заявила, что продолжит поставлять энергоносители на мировые рынки несмотря на атаки на её суда.

Несмотря на неоднократные нападения на наши суда, мы намерены продолжать выполнять свой долг по безопасным поставкам энергии на мировые рынки и максимально выполнять обязательства перед нашими клиентами и удовлетворять их потребности — заявили в компании.

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