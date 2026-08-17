Таємні перевезення нафти через Ормузьку протоку стримують зростання світових цін - Bloomberg

Попри нещодавні атаки на судна, приховані перевезення нафти через Ормузьку протоку та її перевантаження на танкери в Оманській затоці тривають у значних обсягах. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, обізнаних із цими поставками, пише УНН.

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За словами джерел, обсяги перевезень "темними" суднами перевищують оцінку в 4 мільйони барелів на добу. Відстежити точну кількість складно, оскільки танкери приховують своє місцезнаходження та майже не передають дані про маршрути.

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До війни з Іраном через Ормузьку протоку щодня проходило близько 20 мільйонів барелів нафти - приблизно п'ята частина світових поставок. Минулого тижня міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що за попередні сім днів через протоку проходило близько 9 мільйонів барелів на добу.

Приховані поставки не дають цінам різко зрости

За словами трейдерів та аналітиків, збереження частини поставок є однією з причин, чому ф'ючерси на нафту Brent більшу частину серпня торгувалися в діапазоні 80-90 доларів за барель. На початку конфлікту деякі учасники ринку прогнозували зростання ціни до 150 доларів.

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Окрім прихованих морських перевезень, поставки підтримують альтернативні маршрути трубопроводами та використання запасів. Через Ормузьку протоку також проходять барелі з Іраку, Катару та Кувейту.

Державна нафтова компанія ОАЕ Abu Dhabi National Oil Co. заявила, що продовжить постачати енергоносії на світові ринки попри атаки на її судна.

Незважаючи на неодноразові напади на наші судна, ми маємо намір продовжувати виконувати свій обов'язок щодо безпечного постачання енергії на світові ринки та максимально задовольняти зобов'язання та потреби наших клієнтів - заявили в компанії.

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