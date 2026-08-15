Іран та Оман наблизилися до угоди щодо Ормузької протоки на тлі атак на судна
Київ • УНН
Іран та Оман наблизилися до угоди щодо регулювання судноплавства в Ормузькій протоці після серії атак на судна. Переговори тривають, наступний етап стосуватиметься транзитних зборів та заходів безпеки.
Іран та Оман наблизилися до домовленості щодо регулювання судноплавства через Ормузьку протоку, де останнім часом почастішали атаки на цивільні судна. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на іранського представника, пише УНН.
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За словами речника МЗС Ірану Есмаїла Багаеї, сторони узгоджують так звану "карту судноплавства", яка є частиною ширшої домовленості щодо руху суден через протоку. За задумом, угода має забезпечити безпечний транзит і водночас врахувати суверенітет Ірану та Оману
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Іранська сторона не повідомила, чи передбачатиме домовленість транзитні збори для суден або додаткові заходи безпеки. Очікується, що наступний етап переговорів буде присвячений цим питанням.
Переговори відбуваються після серії інцидентів із суднами в Ормузькій протоці. За даними Міжнародної морської організації, станом на 11 серпня в Ормузі та ширшому регіоні Близького Сходу зафіксували близько 65 підтверджених інцидентів за участю суден, унаслідок яких загинули 17 моряків.
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