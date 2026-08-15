Іран та Оман наблизилися до угоди щодо Ормузької протоки на тлі атак на судна

$44.7051.55
ukenru
Ексклюзив
14:03 • 18136 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
12:05 • 23599 перегляди
Укусила бджола: як відрізнити звичайний набряк від алергічної реакції та коли потрібна допомога
10:55 • 24538 перегляди
Європа працює над власним форматом переговорів про мир в Україні на тлі побоювань через Трампа - NYT
15 серпня, 10:00 • 23188 перегляди
У Києві попрощалися з родиною, яка загинула через удар рф у ПухівціPhoto
15 серпня, 09:31 • 31458 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення
15 серпня, 08:52 • 20212 перегляди
Зеленський підтвердив ураження за допомогою "Фламінго" підприємства "роскосмосу" і не тількиVideo
15 серпня, 07:20 • 33668 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна
14 серпня, 20:59 • 100175 перегляди
Війська рф вийшли з Дніпропетровської області - Комітет офіцерів росіїPhoto
14 серпня, 19:13 • 61407 перегляди
"З поверненням, полковнику!" - у Києві попрощалися з Євгеном КоновальцемVideo
14 серпня, 17:29 • 37420 перегляди
Україна запровадила санкції проти причетних до незаконного вивезення зерна - Зеленський підписав указ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2м/с
34%
748мм
Популярнi новини
127 зі 152 запущених рф по Україні дронів знешкодили за ніч15 серпня, 06:16 • 6288 перегляди
Лісова пожежа в Хорватії забрала життя людини, близько 40 пораненоPhotoVideo15 серпня, 06:39 • 4074 перегляди
Сеул закликав до діалогу з КНДР щодо остаточного завершення Корейської війни15 серпня, 06:56 • 5068 перегляди
Завод у самарі уразили Flamingo – з'явилося підтвердження PhotoVideo15 серпня, 07:43 • 9980 перегляди
Землетрус сколихнув іспанську Гранаду - оголосили НСVideo15 серпня, 07:50 • 3594 перегляди
Публікації
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
14:03 • 18092 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 31441 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна15 серпня, 07:20 • 33659 перегляди
Україна передасть іноземним музеям російські Т-72: що відомо про машину та скільки рф втратила даних танківPhoto14 серпня, 14:43 • 40379 перегляди
Як правильно заморозити ягоди на зиму: прості правила, щоб зберегти смак і форму надовгоPhoto14 серпня, 14:05 • 44427 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Німеччина
Іран
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 25060 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 63479 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі весілля з Тейлор Свіфт і назвав його найкращою ніччю життяPhoto12 серпня, 22:15 • 59524 перегляди
Ріанна показала рідкісні фото з усіма трьома дітьми на БарбадосіPhoto12 серпня, 07:57 • 76860 перегляди
Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес після 10 років стосунківPhoto11 серпня, 20:18 • 70886 перегляди
Актуальне
Starlink
Техніка
Опалення
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Іран та Оман наблизилися до угоди щодо Ормузької протоки на тлі атак на судна

Київ • УНН

 • 758 перегляди

Іран та Оман наблизилися до угоди щодо регулювання судноплавства в Ормузькій протоці після серії атак на судна. Переговори тривають, наступний етап стосуватиметься транзитних зборів та заходів безпеки.

Іран та Оман наблизилися до угоди щодо Ормузької протоки на тлі атак на судна

Іран та Оман наблизилися до домовленості щодо регулювання судноплавства через Ормузьку протоку, де останнім часом почастішали атаки на цивільні судна. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на іранського представника, пише УНН.

Деталі

За словами речника МЗС Ірану Есмаїла Багаеї, сторони узгоджують так звану "карту судноплавства", яка є частиною ширшої домовленості щодо руху суден через протоку. За задумом, угода має забезпечити безпечний транзит і водночас врахувати суверенітет Ірану та Оману

Трамп: "Я дуже скоро оголошу Ормузьку протоку територією США"15.08.26, 07:31 • 6668 переглядiв

Іранська сторона не повідомила, чи передбачатиме домовленість транзитні збори для суден або додаткові заходи безпеки. Очікується, що наступний етап переговорів буде присвячений цим питанням.

Переговори відбуваються після серії інцидентів із суднами в Ормузькій протоці. За даними Міжнародної морської організації, станом на 11 серпня в Ормузі та ширшому регіоні Близького Сходу зафіксували близько 65 підтверджених інцидентів за участю суден, унаслідок яких загинули 17 моряків.

Іран ще не вирішив, чи відновлювати переговори зі США - міністр15.08.26, 09:51 • 2816 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Bloomberg
Оман
Іран