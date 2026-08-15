Иран и Оман приблизились к соглашению по Ормузскому проливу на фоне атак на суда

Иран и Оман приблизились к соглашению о регулировании судоходства через Ормузский пролив, где в последнее время участились атаки на гражданские суда. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на иранского представителя, пишет УНН.

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По словам представителя МИД Ирана Эсмаила Багаеи, стороны согласовывают так называемую "карту судоходства", которая является частью более широкого соглашения о движении судов через пролив. Согласно замыслу, соглашение должно обеспечить безопасный транзит и одновременно учитывать суверенитет Ирана и Омана

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Иранская сторона не сообщила, будут ли соглашением предусмотрены транзитные сборы для судов или дополнительные меры безопасности. Ожидается, что следующий этап переговоров будет посвящён этим вопросам.

Переговоры проходят после серии инцидентов с судами в Ормузском проливе. По данным Международной морской организации, по состоянию на 11 августа в Ормузском проливе и более широком регионе Ближнего Востока зафиксировали около 65 подтверждённых инцидентов с участием судов, в результате которых погибли 17 моряков.

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