Иран и Оман приблизились к соглашению по Ормузскому проливу на фоне атак на суда
Киев • УНН
Иран и Оман приблизились к соглашению о регулировании судоходства в Ормузском проливе после серии атак на суда. Переговоры продолжаются, следующий этап будет касаться транзитных сборов и мер безопасности.
Иран и Оман приблизились к соглашению о регулировании судоходства через Ормузский пролив, где в последнее время участились атаки на гражданские суда. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на иранского представителя, пишет УНН.
Детали
По словам представителя МИД Ирана Эсмаила Багаеи, стороны согласовывают так называемую "карту судоходства", которая является частью более широкого соглашения о движении судов через пролив. Согласно замыслу, соглашение должно обеспечить безопасный транзит и одновременно учитывать суверенитет Ирана и Омана
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Иранская сторона не сообщила, будут ли соглашением предусмотрены транзитные сборы для судов или дополнительные меры безопасности. Ожидается, что следующий этап переговоров будет посвящён этим вопросам.
Переговоры проходят после серии инцидентов с судами в Ормузском проливе. По данным Международной морской организации, по состоянию на 11 августа в Ормузском проливе и более широком регионе Ближнего Востока зафиксировали около 65 подтверждённых инцидентов с участием судов, в результате которых погибли 17 моряков.
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