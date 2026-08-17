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Нафта подорожчала через невпевненість на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Ціна нафти Brent зросла на 0,5% через нові ізраїльські удари по Лівану та можливе посилення санкцій США проти Ірану. Трейдери оцінюють ризики напередодні завершення перемир'я між США та Іраном.

Нафта подорожчала через невпевненість на Близькому Сході

Ціна нафти Brent зросла на 0,5% на початку торгів у понеділок на тлі нових ізраїльських ударів по Лівану та можливого посилення санкцій США проти Ірану. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Трейдери оцінюють ризики напередодні офіційного завершення перемир'я між США та Іраном, яке очікується в понеділок. Водночас переговори щодо Ормузької протоки залишаються фактично без прогресу, а Вашингтон готує план економічної ізоляції Ірану.

Ізраїль заявив, що під час ударів по південному Лівану вбив 11 людей, серед яких був високопоставлений командир "Хезболли". За даними ізраїльської сторони, атака стала відповіддю на напад угруповання, внаслідок якого напередодні були поранені троє ізраїльських військових.

Ринки реагують на геополітичну невизначеність

Найбільш суттєвою перешкодою для ринку наразі залишається геополітична невизначеність, яка продовжує тиснути на настрої ринку то тут, то там, хоча відносна відсутність військової активності на Близькому Сході знизила волатильність на периферії

- сказав старший аналітик Capital.com Кайл Родда.

Американські акції напередодні знизилися після падіння споживчих настроїв та слабших, ніж очікувалося, роздрібних продажів. Долар також опустився до найнижчого рівня з травня через зменшення очікувань трейдерів щодо підвищення Федеральною резервною системою процентної ставки у вересні.

Окрім Brent, у понеділок ф'ючерси на західнотехаську нафту WTI зросли на 0,3% - до $82,67 за барель. Водночас ф'ючерси на S&P 500 майже не змінилися, а біткоїн знизився на 0,2% - до $62 906,66.

Таємні перевезення нафти через Ормузьку протоку стримують зростання світових цін - Bloomberg17.08.26, 01:57 • 1354 перегляди

Степан Гафтко

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Ізраїль
Bloomberg
Ліван
Сполучені Штати Америки
Іран