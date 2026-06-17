США могли бомбить Иран еще два года, но Тегеран принял разумное решение — Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил об уничтожении флота Ирана и готовности продолжать бомбардировки. Тегеран выбрал путь договоренностей вместо дальнейшей войны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имели возможность продолжать военную кампанию против Ирана, однако Тегеран решил пойти по пути договоренностей. Об этом он сказал во время пресс-конференции после саммита G7, передает УНН.
Детали
По словам Трампа, Вашингтон находился в выигрышной позиции в ходе переговорного процесса.
Мы могли еще дополнительные три-четыре недели или даже два года бомбить. У нас были все карты на руках
Трамп рассказал, что только за последние дни американские удары были чрезвычайно масштабными.
За последние пару дней мы были очень жесткими. Эти бомбы стоили около 200 миллионов долларов. Очень дорогие бомбы. Мы дали им понять, что их флот затонул, что у них не было противовоздушной обороны
В то же время глава Белого дома подчеркнул, что Иран в конечном итоге принял правильное решение.
Мне кажется, что они поступили очень разумно. Они любят свою страну и сделали правильный выбор
Он также подчеркнул, что сейчас речь не идет о смене власти в Иране.
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