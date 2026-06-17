США могли бомбить Иран еще два года, но Тегеран принял разумное решение — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имели возможность продолжать военную кампанию против Ирана, однако Тегеран решил пойти по пути договоренностей. Об этом он сказал во время пресс-конференции после саммита G7, передает УНН.

По словам Трампа, Вашингтон находился в выигрышной позиции в ходе переговорного процесса.

Мы могли еще дополнительные три-четыре недели или даже два года бомбить. У нас были все карты на руках

Трамп рассказал, что только за последние дни американские удары были чрезвычайно масштабными.

За последние пару дней мы были очень жесткими. Эти бомбы стоили около 200 миллионов долларов. Очень дорогие бомбы. Мы дали им понять, что их флот затонул, что у них не было противовоздушной обороны