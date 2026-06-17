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США "очень близки" к заключению торгового соглашения с Индией — Трамп

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Трамп заявил о скором подписании торгового соглашения с Индией и похвалил Нарендру Моди. Также США могут ввести санкции против рф из-за цен на нефть.

США "очень близки" к заключению торгового соглашения с Индией — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "очень близки" к заключению торгового соглашения с Индией, а затем щедро рассыпался в похвалах в адрес премьера Индии Нарендры Моди, назвав его "очень жестким переговорщиком", передает УНН со ссылкой на AP.

"Он красивейший человек. Он так хорошо выглядит. Он как ангел. Но на самом деле он такой же жесткий, как и убийца", — сказал Трамп.

Индия отложила торговые переговоры с США из-за хаоса вокруг тарифной политики Трампа23.02.26, 03:19 • 5608 просмотров

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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций против России на фоне падения цен на нефть.

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Соединённые Штаты