США "очень близки" к заключению торгового соглашения с Индией — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "очень близки" к заключению торгового соглашения с Индией, а затем щедро рассыпался в похвалах в адрес премьера Индии Нарендры Моди, назвав его "очень жестким переговорщиком", передает УНН со ссылкой на AP.

"Он красивейший человек. Он так хорошо выглядит. Он как ангел. Но на самом деле он такой же жесткий, как и убийца", — сказал Трамп.

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