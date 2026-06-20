Израиль заявил о готовности соблюдать прекращение огня с «Хезболлой» - посол в США

Саммит G7 изменил восприятие войны Трампом, но до переговоров еще далеко - эксперт

Саммит G7 изменил восприятие войны Трампом, но до переговоров еще далеко - эксперт

Саммит G7 изменил восприятие войны Трампом, но до переговоров еще далеко - эксперт

Саммит G7 изменил восприятие войны Трампом, но до переговоров еще далеко - эксперт

Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с путиным

Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с путиным

Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с путиным

Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с путиным