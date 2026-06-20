Израиль заявил о готовности соблюдать прекращение огня с «Хезболлой» - посол в США
Киев • УНН
Посол Израиля в США подтвердил приверженность режиму прекращения огня в Ливане. Израиль готов выполнять договоренности, если Хезболла также прекратит боевые действия.
Израиль остается приверженным режиму прекращения огня в Ливане и готов выполнять договоренности при условии взаимных шагов со стороны "Хезболлы". Об этом заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Израиль остается твердо приверженным немедленному прекращению огня. Если "Хезболла" выполнит соглашение и прекратит боевые действия, их встретят спокойно
Как отмечает CNN, это первое публичное подтверждение режима прекращения огня со стороны Израиля после сообщений о том, что международные посредники убедили стороны вернуться к выполнению договоренностей о прекращении боевых действий.
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