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Израиль заявил о готовности соблюдать прекращение огня с «Хезболлой» - посол в США

Киев • УНН

 • 786 просмотра

Посол Израиля в США подтвердил приверженность режиму прекращения огня в Ливане. Израиль готов выполнять договоренности, если Хезболла также прекратит боевые действия.

Израиль заявил о готовности соблюдать прекращение огня с «Хезболлой» - посол в США
Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер

Израиль остается приверженным режиму прекращения огня в Ливане и готов выполнять договоренности при условии взаимных шагов со стороны "Хезболлы". Об этом заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Израиль остается твердо приверженным немедленному прекращению огня. Если "Хезболла" выполнит соглашение и прекратит боевые действия, их встретят спокойно

– отметил Лейтер в заявлении, опубликованном в социальных сетях.

Как отмечает CNN, это первое публичное подтверждение режима прекращения огня со стороны Израиля после сообщений о том, что международные посредники убедили стороны вернуться к выполнению договоренностей о прекращении боевых действий.

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Ранее представители "Хезболлы" заявили катарскому телеканалу Al Araby, что будут соблюдать перемирие, если Израиль также будет выполнять его условия. Ожидается, что на следующей неделе в Вашингтоне состоится новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа.

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Степан Гафтко

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