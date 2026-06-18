Израиль заявил о доверии к Трампу в переговорах по мирному соглашению с Ираном
Киев • УНН
Посол Израиля в ООН заявил о доверии к президенту США Трампу в переговорах с Ираном. Израиль рассчитывает на соглашение, которое не позволит Тегерану получить ядерный потенциал.
Израиль доверяет президенту США Дональду Трампу в переговорах по мирному соглашению с Ираном и рассчитывает на достижение договоренностей, которые не позволят Тегерану получить ядерный потенциал. Об этом в интервью CNN заявил посол Израиля в ООН Дэнни Данон, пишет УНН.
Детали
У нас очень прочная связь с Соединенными Штатами, с президентом Трампом, его администрацией. Мы боролись вместе. Мы вместе выиграли войну против Тегерана, и мы благодарны за его лидерство
По его словам, подписанный между США и Ираном меморандум о взаимопонимании является лишь началом переговорного процесса.
Израиль рассчитывает на результат переговоров
Мы рассмотрим конечные результаты переговоров и доверяем президенту Трампу. Он знает, как вести переговоры, и его обязательство относительно того, что Иран не будет иметь ядерного потенциала, имеет решающее значение
В то же время Данон подчеркнул, что Израиль будет внимательно следить за ходом переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
Разногласия по Ливану
Как отмечает CNN, соглашение между США и Ираном предусматривает прекращение военных операций, в частности в Ливане. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил Дональду Трампу, что Израиль не считает себя обязанным выполнять эту часть договоренностей и продолжает наносить удары по целям на юге Ливана.
По данным телеканала, израильская сторона также стремится повлиять на содержание будущего окончательного соглашения между США и Ираном, переговоры по которому должны начаться в ближайшие дни.
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