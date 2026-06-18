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Израиль заявил о доверии к Трампу в переговорах по мирному соглашению с Ираном

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Посол Израиля в ООН заявил о доверии к президенту США Трампу в переговорах с Ираном. Израиль рассчитывает на соглашение, которое не позволит Тегерану получить ядерный потенциал.

Израиль заявил о доверии к Трампу в переговорах по мирному соглашению с Ираном

Израиль доверяет президенту США Дональду Трампу в переговорах по мирному соглашению с Ираном и рассчитывает на достижение договоренностей, которые не позволят Тегерану получить ядерный потенциал. Об этом в интервью CNN заявил посол Израиля в ООН Дэнни Данон, пишет УНН.

Детали

У нас очень прочная связь с Соединенными Штатами, с президентом Трампом, его администрацией. Мы боролись вместе. Мы вместе выиграли войну против Тегерана, и мы благодарны за его лидерство

– сказал Данон.

По его словам, подписанный между США и Ираном меморандум о взаимопонимании является лишь началом переговорного процесса.

Израиль рассчитывает на результат переговоров

Мы рассмотрим конечные результаты переговоров и доверяем президенту Трампу. Он знает, как вести переговоры, и его обязательство относительно того, что Иран не будет иметь ядерного потенциала, имеет решающее значение

– отметил израильский дипломат.

В то же время Данон подчеркнул, что Израиль будет внимательно следить за ходом переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Разногласия по Ливану

Как отмечает CNN, соглашение между США и Ираном предусматривает прекращение военных операций, в частности в Ливане. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил Дональду Трампу, что Израиль не считает себя обязанным выполнять эту часть договоренностей и продолжает наносить удары по целям на юге Ливана.

По данным телеканала, израильская сторона также стремится повлиять на содержание будущего окончательного соглашения между США и Ираном, переговоры по которому должны начаться в ближайшие дни.

США официально сняли блокаду Ирана18.06.26, 20:24 • 7992 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Израиль
Организация Объединенных Наций
Ливан
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран