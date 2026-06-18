США официально сняли блокаду Ирана
Киев • УНН
Центральное командование США подтвердило снятие блокады морского транспорта в иранских портах. Военно-морские корабли остаются в районе для обеспечения соблюдения соглашения.
Военные США подтвердили снятие блокады иранских портов в Ормузском проливе, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
В заявлении Центрального командования США говорится, что сегодня его силы сняли блокаду "всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов и прибрежных районов, в соответствии с указанием президента".
В заявлении также отмечается, что американские силы "не препятствуют транзиту судов в иранские порты Персидского залива и Оманского залива или из них", но военно-морские корабли "остаются в этом районе, чтобы обеспечить соблюдение всех положений соглашения и его полную юридическую силу".
Трамп заявил, что Ормузский пролив "уже частично открыт" и полностью откроется в пятницу15.06.26, 20:10 • 4905 просмотров