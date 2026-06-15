Трамп заявил, что Ормузский пролив "уже частично открыт" и полностью откроется в пятницу

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Ормузский пролив "уже частично открыт" и что он полностью откроется в пятницу, когда США и Иран должны официально подписать меморандум о взаимопонимании, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Они немного ищут пару мин, которые уже нашли, но... корабли начинают выходить в море", — сказал Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G7. "В пятницу он будет полностью открыт".

Хотя президент США публично жаловался на нежелание европейских лидеров присоединиться к американо-израильской войне против Ирана, он предположил, что пролив откроется без особой помощи со стороны Франции.

"Я не думаю, что нам понадобится большая помощь, потому что у нас есть соглашение, согласно которому все будет открыто и бесплатно. У нас были небольшие разногласия по этому поводу; плата за вход бесплатная", — сказал он, добавив: "Я думаю, что неплохо было бы пригласить сюда один-два корабля из нескольких стран".

Трамп заявил о свободном выходе судов из Ормузского пролива после заявления Вэнса о подписании соглашения с Ираном