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Трамп заявил, что Ормузский пролив "уже частично открыт" и полностью откроется в пятницу

Киев • УНН

 • 1478 просмотра

Президент США анонсировал подписание меморандума с Ираном в пятницу для полного открытия пролива. Трамп отметил, что суда уже выходят в море.

Трамп заявил, что Ормузский пролив "уже частично открыт" и полностью откроется в пятницу

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Ормузский пролив "уже частично открыт" и что он полностью откроется в пятницу, когда США и Иран должны официально подписать меморандум о взаимопонимании, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Они немного ищут пару мин, которые уже нашли, но... корабли начинают выходить в море", — сказал Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G7. "В пятницу он будет полностью открыт".

Хотя президент США публично жаловался на нежелание европейских лидеров присоединиться к американо-израильской войне против Ирана, он предположил, что пролив откроется без особой помощи со стороны Франции.

"Я не думаю, что нам понадобится большая помощь, потому что у нас есть соглашение, согласно которому все будет открыто и бесплатно. У нас были небольшие разногласия по этому поводу; плата за вход бесплатная", — сказал он, добавив: "Я думаю, что неплохо было бы пригласить сюда один-два корабля из нескольких стран".

Трамп заявил о свободном выходе судов из Ормузского пролива после заявления Вэнса о подписании соглашения с Ираном15.06.26, 17:09 • 2482 просмотра

Антонина Туманова

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