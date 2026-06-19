Трамп заявил, что призвал Израиль договориться о прекращении огня с "Хезболлой"

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что призвал Израиль поддержать прекращение огня с «Хезболлой» после того, как между двумя сторонами было достигнуто новое перемирие, передает УНН со ссылкой на CNN.

В телефонном интервью телеканалу NBC News Трамп сказал, что разговаривал с Израилем ранее в пятницу и призвал их согласиться на прекращение огня, но отказался сообщить, разговаривал ли он непосредственно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Это позитивно», — сказал Трамп. «Это вишенка на торте», — добавил он, имея в виду меморандум о взаимопонимании, подписанный Соединенными Штатами и Ираном для прекращения войны.

Трамп также похвалил свои отношения с Нетаньяху.

«У меня всегда были хорошие отношения с Биби», — сказал он. «Просто иногда нужно успокоиться и подумать головой».

Комментарии президента США прозвучали на фоне того, что Израиль и «Хезболла» договорились о новом прекращении огня, сообщили CNN несколько источников, знакомых с ситуацией.

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